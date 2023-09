Nareszcie weekend: Jump&Run, spotkanie z Radkiem Rakiem i wystawa w Galerii EL

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Dziś (8 września), o godz. 18 Biblioteka Elbląska zaprasza do sali „U św. Ducha” na spotkanie z Radkiem Rakiem, autorem o niezwykłej wyobraźni, laureatem Nagrody Literackiej „Nike” za książkę „Baśń o wężowym sercu”, którego najnowsza książka pt. „Agla” zdobyła serca czytelników w różnym wieku. Wstęp wolny.

Centrum Sztuki Galeria EL razem z Fundacją Art Forma zapraszają dziś na międzynarodową wystawę sztuki współczesnej.

Jutro (9 września) w godz. 11-15 Biblioteka Elbląska zaprasza na na dziedziniec biblioteczny, gdzie odbędzie się piknik naukowy rozbudzający dziecięcą ciekawość świata i rozwijający zainteresowania naukami ścisłymi.

Jeszcze w sobotę w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbędzie się czwarta edycja projektu „Refleksy”. Z tej okazji do naszego miasta przyjadą uznani artyści – graficy z Polski i zagranicy, aby wspólnie prezentować swoje prace, dyskutować, ale także dzielić się swoją wiedzą, prowadząc wykłady i warsztaty dla mieszkańców.

Zabytkowi.com przy współpracy z Elbląskimi Klasykami, Stowarzyszeniem Kaszuki-Mazuki oraz Gminą Markusy po raz pierwszy zapraszają na Najbardziej Płaski Zlot w Polsce, który odbędzie się w sobotę o godz. 11 w OSP Żurawiec.

W dniach 9-10 września na płycie lotniska Aeroklubu Elbląskiego, odbędą się III Mistrzostwa Polski Modeli Oldtimer.

W niedzielę (10 września) odbędzie się druga edycja Bażantarnia Jump&Run w Elblągu. Miejsc na bieg przez dmuchane przeszkody jest już coraz mniej, zatem zachęcamy do jak najszybszych zapisów. Zwłaszcza, że jest to impreza dla każdego. Dzieci pobiegną dla frajdy, a dorośli mogą powalczyć o nagrody.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.