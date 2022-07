Nareszcie weekend: koncert na Górze Chrobrego i trening z Możdżonkiem

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (29 lipca)

W ten weekend do Pierzchał koło Braniewa zjadą się klasyki. Będzie to kolejna odsłona imprezy motoryzacyjnej dla całej rodziny, w malowniczym sąsiedztwie jeziora Pierzchalskiego.

Sobota (30 lipca)

W ramach corocznej akcji PTTK organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy spacer wyruszy pod hasłem „Tajemnice Elbląskiej Bażantarni”. Zbiórka o godz. 10 przy muszli koncertowe w Bażantarni.

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką! W każdą sobotę wakacji aż do 27 sierpnia, na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL, wyświetlane będą filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku. W tę sobotę seans filmu „Boss (The Infiltrator)”, reż. Brad Furman.

Bezpłatne spotkania na dystansie 5 km przeznaczone dla każdego bez względu na wiek, rezultaty czy też kondycję, organizowane w każdą sobotę o 9. Trasę można pokonać marszem, truchtem lub biegiem. Dołącz do parkrun w Parku Modrzewie.

Kocyk piknikowy, najlepszy widok na Elbląg i dźwięki cudownej muzyki o orientalnym zabarwieniu. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na wyjątkowy sobotni koncert na szczycie Góry Chrobrego. Rasm Almashan wystąpi w ramach cyklu Miasto.Gramy. Początek koncertu o godz. 19.

Niedziela (31 lipca)

W niedzielę, po raz trzeci klasyki zablokują restaurację McDonald's w Elblągu. Nie zabraknie motocykli, amerykańskich krążowników szos czy rasowych terenówek, kabrioletów oraz innych wszelakich wehikułów.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na kolejny cykl "Śniadań na trawie", gdzie będzie można miło i smacznie spędzić wspólny poranek pod znakiem smaku, muzyki, aktywności i edukacji. Do dyspozycji będą leżaki i pufy. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc. Do zajęć ruchowych należy wziąć ze sobą maty!

Na zaproszenie Lasów Państwowych, do Elbląga zawita Marcin Możdżonek, żeby na świeżym powietrzu aktywizować ruchowo mieszkańców miasta… w lesie. Dokładniej w urokliwej scenerii polany w elbląskiej Bażantarni, gdzie odbędzie się ostatni z czterech wyjątkowych treningów siatkarskich.

„Alleluja”, to tytuł ostatniego lipcowego koncertu XXV Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2022. Na scenie „The Hope Singers”, czyli Amerykański Chór Mennonitów. Koncert rozpocznie się w niedzielę o godz. 17 w muszli koncertowej w Bażantarni.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z nowej wersji serwisu Na Wynos.