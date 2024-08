Nareszcie weekend: spływ kajakowy, koncert EOK dla dzieci i warsztaty tkackie

Ostatni weekend wakacji przed nami. W Elblągu ciągle jest co robić! Przedstawiamy naszym czytelnikom, jak przyjemnie i aktywnie spędzić czas na przełomie sierpnia i września.

Sobota (31 sierpnia)

Ostatnia sobota wakacji to również finałowy parkrun w Parku Modrzewie. Tradycyjnie trasa wynosi 5 kilometrów, a uczestnicy mogą biegać, truchtać, a nawet spacerować. Nikt zatem nie będzie się musiał przesadnie martwić o wynik. Udział jest bezpłatny, ale trzeba się zarejestrować pod tym linkiem. Start w sobotni poranek o godz. 9.

Spacerowiczów zaprasza elbląski oddział PTTK na cotygodniowy „Spacer z przewodnikiem”. Adrianna Strukowicz i Leszek Marcinkowski poprowadzą nas śladami elbląskich rzemieślników. Zbiórka o godzinie 10, na placu Jagiellończyka.

Biblioteka Elbląska zaprasza młodych czytelników na warsztaty wokół książki „Futuropolis – Miasto jutra”. Poprowadzi je sama autorka, Joanna Jagiełło. Jak wyglądają współczesne metropolie? Co jest w nich dobrego, a co należy zmienić? Na te pytania uczestnicy poszukają odpowiedzi. Pod koniec dzieci zaprojektują swój projekt wymarzonego miasta. Początek o godz. 12.

Z letnim luzem i niestety kończącymi się już wakacjami kojarzą się latawce. Wszystkich zainteresowanych ich wyrobem zapraszamy do CSE Światowid, gdzie odbędą się warsztaty robienia latawców. Mile widziani są rodzice z dziećmi, aby wspólnie dać się ponieść swojej kreatywności. Warsztaty ruszają o 11 i potrwają do 14. Liczba miejsc ograniczona.

Niedziela (1 września)

Wrzesień proponujemy powitać… na wodzie! Kuźnia Pruska zaprasza na spływ kajakowy, który wyruszy w niedzielny poranek, o godz. 10. Uczestnicy ruszą w trasę spod przystani Grupy Wodnej (ul. Wybrzeże Gdańskie 12) i przez jezioro Drużno udają się do miejscowości Węgle Żukowo. Tam na gości będzie czekać ognisko, przed drogą powrotną do Elbląga. Zapisy pod tym linkiem

Dla miłośników szydełkowania, wyszywania, czy robienia na drutach Galera El przygotowała ciekawą propozycję. W niedzielę odbędą się warsztaty tkackie „Wątki Natury”. Zajęcia są przewidziane dla dzieci od 10 lat, ale także dla dorosłych. Warsztaty mają na celu przybliżenie motywów i symboli natury. Początek w samo południe na dziedzińcu Galerii El. Aby zapisać się, trzeba wysłać sms na numer 532 885 931. W treści prosimy podać: imię, nazwisko, wiek oraz hasło WARSZTATY WĄTKI NATURY.

W niedzielę zapraszamy do dopingowania naszych piłkarek ręcznych! EKS Start Elbląg gra pierwszy mecz sezonu. Przeciwniczkami będą zawodniczki MKS URBIS Gniezno. Pierwszy gwizdek o godz. 16. Areną starcia jest Hala Sportowo-Widowiskowa na ul. Grunwaldzkiej. O innych wydarzeniach sportowych piszemy tutaj.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach.