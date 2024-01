W piątek (12 stycznia) na studniówce bawili się przyszli maturzyści Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. - Niech to będzie niezapomniany wieczór. Dzisiaj bawcie się tak, aby zapamiętać to do końca życia. Ja swoją studniówkę pamiętam do dzisiaj i chciałabym żebyście także mile wspominali tę imprezę – mówiła Kamila Boros, dyrektor szkoły. Zobacz zdjęcia.

Studniówkową zabawę rozpoczęły podziękowania uczniów dla dyrekcji, nauczycieli i rodziców. - Przez cztery pełne lata, a teraz piąty nie szczędziliśmy naszych wysiłków, zdobywaliśmy wiedzę, pracowaliśmy, by osiągnąć wyznaczone cele. Dzisiejszego wieczoru chcemy odłożyć na bok wszelkie troski i zmartwienia, by naszym udziałem stała się dobra zabawa. Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za poświęcony nam czas oraz za wsparcie – mówili uczniowie tuż przed rozpoczęciem studniówki.

Kamila Boros, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu podkreśliła, że studniówkowy wieczór jest wyjątkowy i powinno zapamiętać się go na zawsze.

- Macie sto piętnaście dni do egzaminu maturalnego, ale dzisiaj się bawicie. Dzisiaj jesteście szczęśliwi, uśmiechnięci i piękni. Dzisiaj bawicie się tak, aby zapamiętać to do końca życia. Niech ten wieczór będzie niezapomniany. Ja swoją studniówkę pamiętam do dzisiaj i chciałabym żebyście też mile wspominali tę imprezę. Mam nadzieję, że po dzisiejszym balu siądziecie do książek i przygotujecie się perfekcyjnie do matury. Mam nadzieję, że będzie ona dla was prosta, łatwa i przyjemna i otworzy wam drogę do waszych przyszłych wyborów. Dziękuję wam za to, że mogę tutaj być i uważam bal studniówkowy za otwarty - mówiła Kamila Boros, dyrektor szkoły.

Studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących odbyła się w hotelu Focus.