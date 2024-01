Niedziela z finałem WOŚP

Dziś (24 stycznia) odbyła się konferencja prasowa w sprawie niedzielnego finału WOŚP. Miasto zaplanowało na ten czas wiele wydarzeń. Czego możemy się spodziewać?

- Na scenie głównej, tradycyjnie o godz. 13, rozpocznie się start, a o godz. 20 światełko do nieba - mówił podczas konferencji prezydent Elbląg Witold Wróblewski. - Będzie kilka atrakcji, takich jak możliwość zwiedzenia Bramy Targowej z przewodnikiem, wystawa starych samochodów czy motocykli na Starym Mieście, a także wiele więcej. Pogoda ma dopisać, więc myślę, że jesteśmy gotowi na finał. Zawsze mówię, że tu nie chodzi o wyścigi i pobicie rekordu, ale ta kwota z roku na rok i tak jest większa. Ostatnim razem udało się nam zebrać ponad 600 tysięcy zł, zobaczymy, jak będzie teraz.

W Elblągu wzrasta nie tylko zebrana kwota, ale również liczba sztabików.

- W zeszłym roku było ich 60, a w tym ponad 80 - mówił Adam Krause, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. - Jeśli chodzi o plany na weekend, to w sobotę o godz. 8.30 w parku Modrzewie zaczynamy licytacje, a potem odbędzie się bieg „Policz się z cukrzycą”. O godz. 12 w CH Ogrody odbędą się występy artystyczne magików, pokazy baniek, a oba elbląskie szpitale wystawią się, prezentując sprzęt z WOŚP i robiąc badania profilaktyczne. W niedzielę będzie działo się jeszcze więcej. O godzinie 10 na rondzie przy Alei Grunwaldzkiej rozpocznie się wycieczka rowerowa, której trasa zakończy się pod Ratuszem Staromiejskim. Natomiast w byłym kinie Orzeł o godz. 11 odbędzie się pokaz filmu „Kot w butach: Ostatnie życzenie”. Wejście za przysłowiowy wrzut do puchy. Od godz. 10 do godz. 12 będzie można zwiedzić jednostkę wojskową, między innymi podziemne muzeum. Od godziny 12 do godz. 20 zapraszamy na wycieczkę po Bramie Targowej, a od godz. 14 do godz. 19 Grupa Wodna oferuje kajaki, morsowanie, saunę oraz ognisko z kiełbaskami. Tradycyjnie na scenie głównej odbędą się występy lokalnych zespołów, a o 20 światełko do nieba - dodał.

Sztab elbląskiego WOŚP wraz z prezydentem Elbląga, fot. Anna Dembińska

Żadne z tych wydarzeń nie odbyłoby się oczywiście bez wolontariuszy, którzy co rok, mimo zimna, chodzą z kolorowymi puszkami i zbierają pieniądze.

- Każdy wolontariusz wyjdzie na ulicę z identyfikatorem, puszką i serduszkami - mówiła Gabriela Zimirowska z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. - Spotykamy się o godz. 9 pod Ratuszem Staromiejskim i tam wydajemy cały pakiet. Do godziny 17 wolontariusze chodzą po mieście, a potem wracają do nas. W ciągu dnia w Bibliotece Elbląskiej, wolontariusze będą mogli napić się herbaty, kawy i coś przekąsić. My już nie możemy doczekać się niedzieli. Czekamy na Was, czekamy na tę energię.

Wspomóc WOŚP można nie tylko poprzez wrzucenie pieniędzy bezpośrednio do puszki, ale także poprzez uczestnictwo w aukcjach. Obecnie Elbląg na licytację wystawił ponad 500 różnych ofert.

- Oprócz przedmiotów jest przede wszystkim masa różnych atrakcji, jak lot paralotnią, kurs prawa jazdy, selfie z Kopernikiem we Fromborku, całoroczna karta MOSiR na wszystkie obiekty w Elblągu, dzień ze strażakami, zwiedzanie aresztu i masa voucherów, między innymi na zabiegi kosmetyczne, czy weekend w Jantarze - wymieniała Katarzyna Gliniecka z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu. - Dla dzieci jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, są książki, gry, vouchery na lekcje programowania czy robotyki, naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie - dodała.

Finał WOŚP już w niedzielę, a elbląskie licytacje dostępne są na tej stronie.

Sprawdź muzyczny program WOŚP 2024