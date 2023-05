Objazdy na liniach nr 3, 15, 16, 22, 23, 100 oraz C

ZKM w Elblągu informuje, że w związku z zaplanowanymi pracami drogowo-torowymi na skrzyżowaniu ulic gen. Bema i Saperów, od 13 do 15 maja wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii nr 3, 15, 16, 22, 23, 100 oraz C.

Ponadto, ze względu na skrócenie trasy linii nr 3 wprowadzona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, oznaczona jako T3.

Linia nr 3

Ze względu na wyłączenie z ruchu pętli przy ul. Saperów, tramwaje linii nr 3 13 i 14 maja (sobota i niedziela) będą kursowały zgodnie z załączonym rozkładem jazdy i po trasie okrężnej, w dwóch kierunkach:

1. Ogólna – płk. Dąbka – Obrońców Pokoju – Browarna – Pl. Słowiański – 1-go Maja – 12 Lutego – płk. Dąbka – Ogólna;

2. Ogólna – płk. Dąbka – 12 Lutego – 1-go Maja – Pl. Słowiański – Browarna – Obrońców Pokoju – płk. Dąbka – Ogólna.

Linia T3 (zastępcza za tramwaje linii nr 3)

Autobus linii zastępczej T3, 13 i 14 maja 2023r. (sobota i niedziela) będzie wykonywał kursy zgodnie z rozkładem jazdy po trasie okrężnej:

Plac Konstytucji (przystanek tymczasowy na parkingu SPP) – gen. Grota-Roweckiego – grobla Św. Jerzego – gen. Bema – Komeńskiego – Kochanowskiego – Żeromskiego – gen. Bema – grobla Św. Jerzego – gen. Grota-Roweckiego – Plac Konstytucji

Tymczasowy przystanek startowy i końcowy dla linii T3 zostanie ustawiony na parkingu SPP na Placu Konstytucji, po jego zachodniej stronie (dalszej od budynku sądu). Na swojej trasie autobus T3 będzie zatrzymywał się na wszystkich przystankach autobusowych.

Objazdy na liniach 15, 16, 22, 23, 100 oraz C - w dniach od 13 do 15 maja 2023 (sobota – poniedziałek do godz. ok. 12)

Na czas objazdu, przy ul. Komeńskiego (w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Bema) zostaną ustawione przystanki tymczasowe dla obu kierunków.

Trasy objazdu poszczególnych linii:

Linia 15

- w kierunku Dębowej – z ul. gen. Bema przez ul. Komeńskiego, al. Grunwaldzką, ul. Grottgera, Rawską i dalej po trasie;

- w kierunku Skrzydlatej – z ul. Rawskiej przez ul. Grottgera, al. Grunwaldzką, ul. Komeńskiego, gen. Bema i dalej po trasie.

Linia nr 16

- w kierunku Gronowa Górnego – z ul. gen. Bema przez ul. Komeńskiego, al. Grunwaldzką, ul. Grottgera, Rawską i dalej po trasie;

- w kierunku Ogólnej –z al. Grunwaldzkiej, przez ul. Rawską, Grottgera, al. Grunwaldzką, ul. Komeńskiego, gen. Bema i dalej po trasie.

Linia nr 22

- w kierunku Dębicy – z ul. gen. Bema, przez ul. Komeńskiego, al. Grunwaldzką, ul. Grottgera, Łęczycką i dalej po trasie;

- w kierunku al. Odrodzenia – z ul. Łęczyckiej, przez ul. Grottgera, al. Grunwaldzką, ul. Komeńskiego, gen. Bema i dalej po trasie.

Linia nr 23

- w kierunku Dębicy / Stagniewa – z ul. gen. Bema, przez ul. Komeńskiego, al. Grunwaldzką, ul. Grottgera, Łęczycką i dalej po trasie;

- w kierunku Dworca – z ul. Łęczyckiej, przez ul. Grottgera, al. Grunwaldzką, ul. Komeńskiego, gen. Bema i dalej po trasie.

Linia 100

w kierunku Dworca (kurs wydłużony) – z ul. gen. Bema, przez ul. Komeńskiego, al. Grunwaldzką, ul. Rawską, Grottgera i dalej po trasie.

Linia C

- w kierunku Dębicy – z ul. gen. Bema przez ul. Komeńskiego, al. Grunwaldzką, ul. Grottgera, Łęczycką i dalej po trasie;

- w kierunku Ogólnej – z ul. Łęczyckiej, przez ul. Grottgera, al. Grunwaldzką, ul. Komeńskiego, gen. Bema i dalej po trasie.

Uwaga – dla linii 16 i 22 na czas objazdu zostanie „odwrócona” obsługa pasażerów na ul. Grottgera tzn. pasażerowie korzystający na co dzień z przystanków usytuowanych w relacji Ogólna / Dębica pojadą w odwrotną stronę do Gronowa Górnego/ al. Odrodzenia i analogicznie w przeciwnym kierunku.

Planowane zakończenie robót, a tym samym ww. zmian przewiduje się na dzień 15 maja 2023r. ok. godz. 12:00.

Ukończenie prac i przywrócenie stałego funkcjonowania wszystkich linii może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych).