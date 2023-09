Obligacje za obligacje, w tle kąpielisko

Władze Elbląga chcą wyemitować obligacje na 32 mln złotych, których wykup ma nastąpić na lata 2035-2036. Za te pieniądze chcą szybciej wykupić wcześniej wyemitowane obligacje, by mieć środki na dofinansowanie rewitalizacji kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej.

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski, zapytany przez naszą redakcję o to, skąd weźmie brakujące miliony na realizację inwestycji basenowej, przyznał na ostatniej konferencji prasowej, że miasto wyemituje obligacje na kwotę 32 mln złotych. Nie chciał jednak mówić wówczas o szczegółach. Poznaliśmy je właśnie, przeglądając projekt uchwały Rady Miejskiej przygotowaną na na najbliższą sesję Rady Miejskiej 28 września.

Co z niego wynika? Elbląski samorząd chce wyemitować do końca tego roku sześć transz obligacji komunalnych na łączną kwotę 32 mln złotych. Termin ich wykupu zaplanowano na lata 2035-36. Pieniądze z emisji nie będą jednak bezpośrednio przekazane na budowę basenu. Jak czytamy w projekcie uchwały Rady Miejskiej, środki zostaną przeznaczone na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji, a więc na spłatę zadłużenia. Spłatę wcześniejszą, bo za 2024 rok (10 mln zł) i 2025 rok (22 mln zł). Władze miasta argumentują, że dzięki temu zmniejszą się coroczne zobowiązania budżetu miasta wobec instytucji finansowych, co pozwoli zaoszczędzone w ten sposób kwoty przeznaczyć na inwestycje, w tym na rewitalizację kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej.

Przypomnijmy, że ta inwestycja ma kosztować 89,3 mln złotych. Został już wybrany wykonawca – firma Strabag – ale nie minął jeszcze termin wniesienia ewentualnych odwołań od wyników przetargu, więc umowa na realizację jeszcze nie została podpisana. 65 mln złotych na rewitalizację basenu ma pochodzić z funduszy rządowych, resztę musi zapewnić samorząd.

„Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny kredyt bankowy przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność w zakresie ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, jak i określenia celów emisji, co jest zgodne z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Emisja obligacji nie wymaga przeprowadzenia procedury zamówień publicznych w zakresie przetargu, co daje samorządowi swobodę wyboru banku (organizatora emisji)” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały Rady Miejskiej w Elblągu. - „Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż Gmina Miasto Elbląg zachowa płynność finansową we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.”