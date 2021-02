Od dziś możesz jeździć na łyżwach na Kalbarze

W związku z luzowaniem przez rząd obostrzeń związanych m.in. ze sportem i rekreacją, możliwe było uruchomienie obiektów usytułowanych na świeżym powietrzu. Takim obiektem jest właśnie Tor Łyżwiarski Kalbar.

Od kilku dni trwały intensywne prace, mające na celu przygotowanie jak najlepszej tafli lodu. Choć temperatura wzrosła w porównaniu do poprzednich dni, do tego padał śnieg, a także intensywnie świeciło słońce – udało się osiągnąć zamierzony cel. Już dziś (we wtorek, 16 lutego) można przyjść na tor i skorzystać z dwóch pierwszych ślizgawek: od godz. 17.30 do 19.00 i od 19.30 do 21.00.

Harmonogram wejść indywidualnych na Tor Łyżwiarski Kalbar:

poniedziałek - piątek: 17.30 – 19.00 oraz 19.30 – 21.00

sobota - niedziela: 11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 15.00 – 16.30, 17.00 – 18.30, 19.00 – 20.30

Oprócz klientów indywidualnych w środku tygodnia z obiektu korzystali będą również zawodnicy z elbląskich klubów łyżwiarskich, a także uczniowie z elbląskich szkół podstawowych.

Ceny biletów na tor wynoszą: bilet normalny - 9 zł, bilet ulgowy - 6 zł, oraz bilet grupowy - 5 zł (powyżej 15 osób). Oprócz biletów jednorazowych, można również zakupić karnety, umożliwiające dziesięć dowolnych wejść na ślizgawkę, w cenie 80 zł - karnet normalny i 50 zł - karnet ulgowy. Dla posiadaczy Elbląskiej Karty Dużej Rodziny bilety i karnety na lodowisko można kupić w niższych cenach: bilet normalny - 6 zł, bilet ulgowy - 4 zł, karnet normalny - 50 zł, karnet ulgowy - 30zł. Przypominamy, że karnety zakupione na Krytym Lodowisku Helena mogą być wykorzystane również na Torze Kalbar. Możliwe jest również wypożyczenie pingwinków w cenie 5 zł. Warto podkreślić, że na terenie obiektu dostępna jest wypożyczalnia łyżew w cenie 7 zł za parę.

W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym Toru Kalbar. Prosimy o zachowanie minimum 1,5 metra odstępów oraz zasłanianie ust i nosa. Prosimy o stosowanie się do poleceń obsługi oraz komunikatów zamieszczonych na terenie obiektu.

Z przykrością informujemy, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów nie ma nadal możliwości udostępnienia mieszkańcom Krytego Lodowiska Helena, ponieważ jest to obiekt zamknięty, nie znajduje się na świeżym powietrzu. Z obiektu tego mogą nadal korzystać jedynie licencjonowani zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych.

Więcej szczegółów dotyczących pracy pozostałych obiektów znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.