 Odkryj tajemnice wzbogacania się polityków: Aleja Milionerów w Elblągu!

Już w najbliższy czwartek (20 lipca) na elbląskim nabrzeżu, przy napisie "I love Elbląg" pojawi się Aleja Milionerów. To kolejny etap ogólnopolskiej akcji realizowanej przez Platformę Obywatelską, która ma zwrócić uwagi na szokujące przypadki wzbogacania się polityków PiS oraz menedżerów największych spółek Skarbu Państwa w czasie rządów obecnej władzy.

Na „Alei Milionerów” pojawią się makiety z sylwetkami podobizn polityków i menedżerów. Każdej postaci będzie towarzyszyć informacja o kwocie, o jaką wzbogaciła się w czasach "dobrej zmiany".

Wśród wyróżnionych postaci znajdą się m.in. podobizny prezesów Orlenu i PZU Życie - Daniel Obajtek i Aleksandra Agatowska, byłego szefa CBA i członka zarządu PKO BP - Ernest Bejda, byłej prezeski Aliora i PKO BP - Iwona Duda, członkini zarządu Orlenu - Janina Goss, posła i wiceministra rolnictwa - Janusza Kowalskiego, były członka zarządu PKO Banku Polskiego - Maksa Kraczkowskiego, byłego prezesa PZU i Banku Pekao - Michała Kurpińskiego oraz byłej członkini zarządu Link4 - Patrycji Koteckiej.

- Akcja ma na celu uświadomienie nam wszystkim, jak wiele osób związanych z PiS i spółkami Skarbu Państwa stało się posiadaczami ogromnych majątki w ciągu ostatnich lat – mówią przedstawiciele elbląskiej Platformy Obywatelskiej.

- W Alei Milionerów chcemy zwrócić uwagę na to, jak niektórzy politycy i menedżerowie zdobywają ogromne fortuny, podczas gdy wielu zwykłych obywateli boryka się z trudnościami finansowymi. Nasza akcja ma na celu pobudzenie do refleksji na temat sprawiedliwości społecznej - mówi przedstawiciel elbląskiej PO.

Akcja odbędzie się w 20 lipca (czwartek) w godzinach od 14:00 do 17:00 na nabrzeżu w Elblągu, przy napisie "I love Elbląg". Organizatorzy zachęcają mieszkańców Elbląga oraz turystów do odwiedzenia Alei Milionerów. Przyjdź, zobacz i zastanów się, co zjawisko wzbogacania się polityków i menedżerów w czasach "dobrej zmiany" oznacza dla Polski oraz Polek i Polaków.

Platforma Obywatelska

