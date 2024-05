Oni wystąpią na Dniach Elbląga

Danzel i Kwiat Jabłoni będą gwiazdami tegorocznych Dni Elbląga. Właśnie trwa konferencja prasowa, na której władze miasta przedstawiają szczegóły dotyczące miejskich imprez.

Dni Elbląga odbędą się w dniach 21-23 czerwca. Na scenie, która stanie na placu Katedralnym wystąpią m.in. Danzel, popularny twórca muzyki klubowej z Belgii, znany m.in. z przeboju „Pump it up”; Gromee, czyli Andrzej Gromala, producent muzyczny, remikser i DJ, tworzący głównie muzykę klubową; Lanberry – czyli Małgorzata Uściłowska, która wydała dotychczas cztery płyty, była nominowana do Fryderyków i zasiadała m.in. w jury programu The Voice Kids. Wystąpi także Kwiat Jabłoni, czyli rodzeństwo Katarzyna i Jacek Sienkiewicz, jeden z najbardziej popularnych obecnie duetów w Polsce, laureaci m.in. Bursztynowego Słowika na festiwalu w Sopocie. Ich najnowszy singiel „Od nowa” podbił wiele list przebojów. Podczas Dni Elbląga wystąpią także Elbląska Orkiestra Kameralna, Electric Girls i DJ Skytech.

Więcej szczegółów o Dniach Elbląga i innych miejskich imprezach, zaplanowanych na najbliższe miesiące, wkrótce.