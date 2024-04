Personalne roszady na szczycie elbląskiego sądownictwa

Arkadiusz Fall pełni obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu do czasu powołania nowego prezesa przez ministra sprawiedliwości. Wcześniej swoje rezygnacje z funkcji prezesa i wiceprezes złożyli odpowiednio Jacek Bryl i Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz. Zostały przez ministra przyjęte.

Arkadiusz Tomasz Fall (ur. 1966) to doświadczony sędzia, który orzeka w I Wydziale Cywilnym SO w Elblągu. Na funkcji prezesa sądu zmienił tymczasowo Jacka Bryla jako sędzia z najdłuższym stażem wśród przewodniczących wydziałów.

Jacek Bryl został prezesem SO w Elblągu decyzją ustępującego niedługo później ze stanowiska ministra Zbigniewa Ziobry. To nie wszystkie zmiany personalne w elbląskim sądzie.

"Sąd Okręgowy w Elblągu informuje, iż z dniem 3 kwietnia 2024 roku SSO Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz została zwolniona z wykonywania obowiązków Rzecznika Prasowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Z dniem 10 kwietnia 2024 roku funkcja ta została powierzona SSO Tomaszowi Koronowskiemu do dnia 31 maja 2024 roku" - czytamy na stronie Sądu Okręgowego. Jak się dowiedzieliśmy, będzie on pełnił tę funkcję do czasu powołania nowego prezesa.

Sędziowie okręgowi zbierają się 17 kwietnia i wskażą kandydatury na funkcję prezesa SO, które mają u nich najwięcej głosów, to spośród nich minister sprawiedliwości Adam Bodnar wskaże nowego szefa Sądu Okręgowego.

Przypomnijmy, że wcześniej elbląscy sędziowie apelowali do dotychczasowych prezesów o rezygnację. O tym tutaj.