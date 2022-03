PESEL dla uchodźcy

Kilkadziesiąt uchodźców wojennych z Ukrainy złożyło dziś w elbląskim ratuszu wnioski o nadanie numeru PESEL. Przyjmowanie wniosków ruszyło dzisiaj w całym kraju.

Od 16 marca uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą wystąpić o nadanie polskiego numeru PESEL. W elbląskim ratuszu dziś przyjęto kilkadziesiąt wniosków. Urząd Miejski uruchomił trzy stanowiska w Departamencie Spraw Obywatelskich.

- Ukraińcy mają do dyspozycji tłumacza, który ułatwia komunikację i pomaga w wypełnianiu wniosku - dodaje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego elbląskiego ratusza.

Zgodnie z przyjętą ustawą o pomocy Ukraińcom o numer PESEL mogą wystąpić uchodźcy wojenni, którzy do Polski przybyli bezpośrednio z Ukrainy po 24 lutego. We wniosku należy wpisać m.in. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, datę wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny (jeżeli wnioskodawca go posiada). Przy składaniu wniosku należy mieć dokument potwierdzający tożsamość. Usługa jest bezpłatna.

Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL. Umożliwi on dostęp do edukacji, podjęcie pracy, założenie własnej działalności gospodarczej, możliwość skorzystania z opieki medycznej, prawo do świadczeń. Złożenie wniosku jest także aktem rejestrującym pobyt cudzoziemca w Polsce, jeśli jego wjazd nie został wcześniej zarejestrowany przez Straż Graniczną.