Pierwsza taka studniówka

Dotychczas uczniowie Technikum Mechanicznego w Elblągu swoje bale studniówkowe mieli w murach szkoły. Tak było do ubiegłego roku – tegoroczni absolwenci "Mechanika" swoją studniówkę mieli już poza szkołą. Wkrótce więcej zdjęć.

- Chcieliśmy jako uczniowie mieć studniówkę poza szkołą. W szkole to jednak nie jet do końca to, o co nam chodzi. Udało się przekonać nauczycieli i dziś bawimy się tutaj – mówił Filip Gnysiński, jeden z tegorocznych maturzystów z „Mechanika”.

Pierwsza poza murami szkoły studniówka Technikum Mechanicznego odbyła się w Hotelu Elbląg. Niby wszystko było tak jak co roku, ale...

- Co roku jesteście inni, te same są tylko emocje. Ale poza tym nic nie jest powtórzone. Niejednokrotnie mówiłem wam, że czas szkoły ponadgimnazjalnej jest najpiękniejszym okresem waszego życia. Nie zmarnowaliście tego czasu – mówił Mariusz Bachanek, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych.

Do matury uczniom „Mechanika” pozostało trochę ponad 100 dni. Czas, który przeznaczą na przygotowanie się do najważniejszego egzaminu w swoim dotychczasowym życiu. Ale dziś najważniejsza jest dobra zabawa.

- Moim zdaniem studniówka to jednak coś wyjątkowego. Każdy ma tylko jeden taki bal – mówił Filip Gnysiński.