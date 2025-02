 Planowane obniżki cen ciepła w Elblągu. Strategiczne inwestycje w EPEC

Pierwsze od 8 lat obniżki cen ciepła w Elblągu planowane są już w najbliższych miesiącach. To jeden z priorytetów Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Nowy zarząd, po konsultacji z prezydentem, zaktualizował właśnie plany inwestycyjne i przygotował modele finansowania planowanych inwestycji. Istotna jest też zacieśniona współpraca z Energą Kogeneracja, która jako główny producent ciepła również planuje kluczowe inwestycje zwiększające efektywność energetyczną.

Niższe ceny ciepła dla mieszkanek i mieszkańców Elbląga

W najbliższym czasie przewidujemy spadek cen zakupu ciepła z EKO o około 8%. To pierwsza od 8 lat obniżka wprowadzana przez głównego wytwórcę ciepła w mieście. Przypomnijmy, że w 2022 roku – za poprzedniego rządu i władz spółki – podwyżka EKO wyniosła aż 80%, co dla klienta oznaczało wzrost cen aż o 50%. Aktualnie trwają również prace nad opracowaniem nowego wniosku taryfowego EPEC. Ma to przynieść dalsze obniżenie obciążeń odbiorców za usługi przesyłowe.

Nowe kogeneracyjne źródło ciepła, budowa farmy fotowoltaicznej z magazynem energii oraz dalsza modernizacja miejskiej infrastruktury ciepłowniczej – to strategiczne cele Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Wspólne działania w konsekwencji mają doprowadzić przede wszystkim do obniżenia kosztów dostaw ciepła dla mieszkanek i mieszkańców Elbląga.

Realizacja nowoczesnych, ekologicznych inwestycji przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ale także dobra współpraca z nowym zarządem spółki Energa Kogeneracja, która jako główny wytwórca ciepła w naszym mieście również podejmuje strategiczne zadania w tej kwestii, ma przede wszystkim jeden cel – obniżenie cen wywarzania oraz dostaw ciepła dla mieszkanek

i mieszkańców. Jest to szczególnie ważne w obliczu odmrażania cen i odchodzeniu od ustawowej ochrony odbiorców. W lipcu 2024 roku EPEC obniżył średnie ceny wytwarzanego ciepła w ciepłowni przy ul. Dojazdowej z 100,85 zł na 64,55 zł na jednostce. Był to jedynie pierwszy krok.

Kluczowe projekty inwestycyjne EPEC

Najważniejszym projektem EPEC jest budowa wysokosprawnej kogeneracji. Nowa instalacja powstanie przy ul. Dojazdowej. Plany obejmują: montaż trzech silników gazowych, które będą produkować zarówno ciepło, jak i prąd oraz budowę magazynu ciepła o pojemności 1 200 m³, pozwalającego na lepsze zarządzanie energią.

Przygotowania do realizacji inwestycji rozpoczęły się już w 2021 roku, kiedy Spółka wystąpiła

o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek złożony przez poprzedni Zarząd nie uzyskał jednak wsparcia. W ostatnich miesiącach nowy Zarząd zweryfikował harmonogram inwestycji i opracował nową strategię dla projektu. Obecnie zakłada się, że jego realizacja rozpocznie się w styczniu 2027 roku i potrwa do końca 2028 roku.

Kolejnym krokiem w stronę ekologicznej energii jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW. Inwestycja pozwoli na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w systemie ciepłowniczym. Co więcej, ze względu na ujemne ceny energii występujące na rynku, projekt zostanie rozszerzony o magazyn energii, który umożliwi jej optymalne wykorzystanie. Ze względu na uzyskane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, budowa farmy jest planowana na 2028 rok.

EPEC zamierza również nadal modernizować miejską infrastrukturę ciepłowniczą poprzez likwidację stacji grupowych i zastąpienie ich nowoczesnymi węzłami dwufunkcyjnymi. Projekt ten pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej, ograniczenie strat ciepła oraz poprawę jakości powietrza w Elblągu. W ramach inwestycji przewidziano wymianę odcinków sieci kanałowych na preizolowane. Spółka przygotowuje wniosek do nowego programu dotacyjnego, którego termin złożenia upływa 31 marca 2025 roku.

Reasumując – w najbliższych miesiącach planowane są pierwsze od 8 lat obniżki cen ciepła w Elblągu. W najbliższych latach Elbląg czeka transformacja energetyczna. Nowoczesny, ekologiczny i wydajny system ciepłowniczy tworzony jest z myślą o bezpieczeństwie energetycznym oraz zapewnieniu społecznie akceptowalnych cen ciepła dla elblążanek i elblążan.