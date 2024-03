Po świętach w EPWiK ma być referendum strajkowe

Mediacje między pracodawcą a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oświaty i Usług w Elblągu, które odbyły się we wtorek w EPWiK, nie przyniosły porozumienia. Związkowcy zapowiadają, że po świętach przeprowadzą referendum strajkowe.

Przypomnijmy, że w EPWiK działają trzy związki zawodowe. Porozumienie w sprawie podwyżek płac podpisała tylko Solidarność (600 zł brutto na każdego pracownika, które już zostało przez spółkę wypłacone). W spór zbiorowy weszły za to: Związek Zawodowy Pracowników EPWiK (domaga się podwyżki 800 zł brutto plus premia od 1 marca) i Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług, który poza większymi podwyżkami domaga się także wprowadzenia dodatku za staż pracy, wprowadzenie mechanizmów podwyżek uwzględniający wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej i inflację oraz jasne kryteria płacowe dla pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach, a także wliczenia do pensji zasadniczej 10 procent premii. Ten ostatni związek jest na kolejnym etapie sporu z zarządem firmy – we wtorek odbyło się spotkanie z udziałem mediatora, ale – jak informują związkowcy, nie doszło na nim do porozumienia.

- Pracodawca nie wyszedł naprzeciwko oczekiwaniom załogi, więc zrzeszony u nas Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług w Elblągu podpisał z pracodawcą protokół rozbieżności i rozpoczął przygotowania do referendum strajkowego – poinformował nasz redakcję Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. - Pracodawca odrzucił wszystkie postulaty zrzeszonego u nas związku - nie zgodził się ani na (proponowany przez związek – red.) wzrost płac wynagrodzeń zasadniczych, ani na wprowadzenie dodatku stażowego. Na dodatek w mediacjach nie brał udziału prezes firmy, choć był na terenie zakładu pracy.

Związkowcy z ZZPOiU dodają, że rozpoczęli przygotowania do referendum strajkowego w EPWiK, które ma się rozpocząć po świętach wielkanocnych. - Jeśli referendum zakończy się sukcesem, zorganizujemy akcję strajkową – dodaje Piotr Szumlewicz.

Wysłaliśmy w tej sprawie pytania do prezesa EPWiK, czekamy na odpowiedzi.