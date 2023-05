portEl solidaryzuje się z infoelblag

Nieinformowanie o konferencjach prasowych, innych wydarzeniach czy też nieudzielanie odpowiedzi na zadane pytania to utrudnianie pracy dziennikarzom, sprzeczne z prawem prasowym. Dlatego Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl solidaryzuje się z infoelblag.pl, apelując do prezydenta Elbląga i urzędników o zaniechanie takich praktyk.

Wydawca infoelblag.pl wydał dzisiaj oświadczenie, w którym napisał, że prezydent Elbląga i urzędnicy biura prasowego utrudniają pracę dziennikarzom tej redakcji, nie informując o planowanych konferencjach prasowych i innych wydarzeniach oraz nie odpowiadając na zadawane pytania dotyczące miejskich spraw. Potwierdziliśmy w kilku źródłach, że takie praktyki mają miejsce.

Przypominamy władzom miasta, że utrudnianie pracy dziennikarzom jest sprzeczne z prawem prasowym i grozi konsekwencjami. Art. 6 pkt 4 prawa prasowego mówi o tym, że „nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki”. Z kolei art. 44 mówi o tym, że „kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie”.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl istnieje od 22 lat, portal infoelblag.pl – od 19. Od lat ze sobą konkurujemy o uwagę Czytelników. Wiele nas różni, mamy inne spojrzenie na kwestie rzetelnego dziennikarstwa, ale łączy nas prawo do pozyskiwania informacji. Dlatego solidaryzujemy się z infoelblag.pl. Jakiekolwiek próby ograniczenia prawa do informacji, sprzeczne z prawem prasowym, uważamy za tłumienie krytyki prasowej i apelujemy do prezydenta Elbląga i jego urzędników o zaniechanie takich praktyk.

Wydawca i Redakcja portEl.pl