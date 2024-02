Poznaliśmy kandydatów Koalicji Obywatelskiej na miejskich radnych

Podczas poniedziałkowego (19 lutego) spotkania prasowego Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do Rady Miejskiej w Elblągu, a także do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Na listach jest 19 kobiet i 16 mężczyzn. Są to różne środowiska, różny jest też wiek kandydatów. Kandydują także ludzie bardzo młodzi i to oni nam podpowiadają czego młodzi potrzebują w mieście. Niech to oni, jeśli dostaną mandat, te potrzeby realizują – mówił Michał Missan, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Elbląga.

Z numerem pierwszym do sejmiku startuje Robert Turlej. Jest od 2010 roku radnym Rady Miejskiej w Elblągu, przewodniczy komisji zdrowia i spraw społecznych. Na liście kandydatów do sejmiku są także dwie inne osoby z Elbląga: Małgorzata Oleksiak oraz Michał Butkiewicz. Oprócz nich o miejsca z okręgu trzeciego, gdzie jest sześć mandatów, powalczą: Elżbieta Ruda, Marek Chyl, Agnieszka Grzelak, Wanda Harhaj i Miron Sycz.

Do Rady Miejskiej w Elblągu z okręgu pierwszego jedynką jest Grażyna Kluge, która obecnie jest radną sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, była też radną Rady Miejskiej w Elblągu oraz pełniła m.in. funkcję wicewojewody warmińsko-mazurskiego. Z tego okręgu startują również: Paweł Gołębiewski, Sławomir Żukowski, Ewa Horbaczewska, Adam Ludwiczak, Juliusz Gintowt-Dziewałtowski oraz Jolanta Stańczak-Dziuda. - Ten okręg to Zawada i okolice. Startują tu osoby, które mają już doświadczenie i merytoryczne kwalifikacje, by pracować nad celami, ale też spełniać marzenia elblążan. Na liście są m.in. społecznicy jak Paweł Gołębiewski z „Lazarusa”, czy Ewa Horbaczewska, była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 oraz pan Ludwiczak, sportowiec – mówi Grażyna Kluge.

W okręgu drugim na pierwszym miejscu jest Małgorzata Adamowicz, która obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Elblągu. Radną miejską jest od 2010 roku. Z tego okręgu startują również: Karolina Śluz, Marta Kubacka-Ignaciuk, Roman Nakonowski, Sebastian Dobrzyński, Szymon Hak oraz Marta Drózda-Kulkowska. - W mojej drużynie jest m.in. Marta Kubacka-Ignaciuk, bardzo młoda, przedsiębiorcza osoba. To młode pokolenie reprezentuje także Szymon Hak, który w ubiegłym roku ukończył technikum mechaniczne, jest sportowcem, uprawia hokej na sledżach - mówi Małgorzata Adamowicz.

W okręgu trzecim na miejscu pierwszym jest Irena Sokołowska, obecnie radna miejska. W tym okręgu o mandaty powalczą również: Wojciech Karpiński, Paweł Marchlewski, Jolanta Pękała, Adam Czerwiński, Sylwia Domżalska i Monika Janowicz. - W tym gronie jest bardzo zdolna, młoda osoba. Paweł Marchlewski, student pierwszego roku. To bardzo aktywna osoba, szybko ucząca się - mówi Irena Sokołowska.

Jedynką w okręgu czwartym jest Antoni Czyżyk, obecny przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu. Startują w nim również: Marek Kamm, Karol Bidziński, Iwona Łuczak, Magdalena Lejman, Barbara Czyżewska, Emilia Stefanowska.

W okręgu piątym jedynką jest Michał Missan, kandydujący na urząd prezydenta Elbląga. W tym okręgu o mandat radnego powalczą: Wiesława Włodarczyk, Tomasz Budziński, Patrycja Sulich-Stefanowicz, Magdalena Strugińska, Maciej Makuła i Wioleta Stępczyńska.