Premier ogłosił zamknięcie cmentarzy od soboty do poniedziałku

- Na pewno popełniono różne błędy, także my, w Polsce, popełniliśmy błędy, ale koncentrujemy się na tym, żeby jak najszybciej przywrócić stabilność – przekonywał premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej (30 października) konferencji prasowej dotyczącej pandemii koronawirusa. Poinformował też, że w związku z rosnącą liczbą zachorowań 31 października, a także 1 i 2 listopada, zostaną zamknięte cmentarze.

- W sobotę, niedzielę i poniedziałek cmentarze będą zamknięte – zakomunikował Mateusz Morawiecki. Według premiera, takie rozwiązanie ma ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Mateusz Morawiecki zwrócił się też do seniorów, "których zdrowie i życie jest najbardziej zagrożone". Poprosił, by wszyscy pozostawali w domu, gdy tylko jest to możliwe. Korpus Wsparcia Seniorów ma pomóc tym osobom starszym, które się o nią zwrócą i którym w potrzebnych czynnościach, jak zrobienie zakupów, nie może pomóc rodzina. Według premiera, kontakt z rodziną osoby starsze również powinny ograniczyć.

- Seniorzy muszą pozostać w domach, nie spotykać się z dziećmi, z wnukami – mówił Morawiecki.

Nowe rozwiązania związane z walką z pandemią dotyczą też pracowników administracji publicznej.

- Wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, mają pracować zdalnie – mówił premier. To zarządzenie obowiązuje od poniedziałku, 2 listopada i ma obowiązywać przynajmniej dwa tygodnie. Premier apelował też do pracodawców, by ich pracownicy, gdy tylko to możliwe, pracowali zdalnie. Mateusz Morawiecki odniósł się też do protestów związanych z ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Poprosił, by ze względu na zagrożenie odłożyć spory światopoglądowe na później. Powołał się też na nową propozycję ustawy dotyczącej aborcji, którą przedstawił dziś prezydent Andrzej Duda.

Czy wprowadzono jakieś zmiany dotyczące systemu edukacji?

- Dzieci przedszkolne i dzieci w klasach I-III mogą nadal uczyć się stacjonarnie – oświadczył premier Morawiecki.

Według premiera, istnieje szansa, że już w styczniu będzie dostępna szczepionka, o czym miała informować wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej. Pierwsi mieliby z niej skorzystać seniorzy i pracownicy ochrony zdrowia, na zasadzie dobrowolności.

Mateusz Morawiecki wyraził też nadzieję, że być może pod koniec listopada będą mogły zostać uruchomione "zamrożone" branże. Nie jest to jednak nic pewnego.

Podczas konferencji ogłoszono też zmiany dotyczące przechodzenia na kwarantannę – domownicy mieszkający z osobą zakażoną mają na nią przechodzić z automatu, zanim otrzymają taką informację z Sanepidu. Liczba miejsc w izolatoriach ma być natomiast zwiększona z 4 do 10 tys.