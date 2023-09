 Prezentacja kandydatów Nowej Lewicy

Szanowni Państwo, jako liderka listy z dumą przedstawiam Wam kolejnych kandydatów i kandydatki Nowej Lewicy w wyborach do Sejmu RP. Lista nr 3

Justyna Maciak pozycja nr 7

Mam 49 lat, jestem spełnioną żoną i mamą 26 letniej córki oraz 22 letniego syna. Zawodowa pielęgniarka z tytułem specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pracuję w zawodzie 28 lat. Reprezentuję region warmińsko-mazurski OZZPiP w zespole medialnym, działam w związkach zawodowych, jestem wiceprzewodniczącą komisji rewizyjnej izb pielęgniarskich w Olsztynie. Startuję bo chcę lepszej Polski – sprawiedliwej, demokratycznej, równości dla każdego człowieka oraz poszanowania jego praw i godności. Będąc w Sejmie będę walczyć o godne warunki pracy i płacy dla pielęgniarek. Pracy na jeden etat, urlopy zdrowotne, wyższe emerytury, aby każdego było stać na kupno leków, które ratują ich zdrowie i życie. Będę walczyć o rozszerzenie profilaktyki (szczególnie w obszarze chorób onkologicznych), o szybszy i łatwiejszy dostęp do lekarza specjalisty. Zadbam o poprawę warunków bytu rolników, nauczycieli, o transport z i do mniejszych miejscowości. Popieram legalizację marihuany, rozdział kościoła od państwa, legalizację związków jednopłciowych, równouprawnienie w sprawie adopcji dziecka. Uważam, że każda kobieta ma prawo decydować o swoim ciele – legalna aborcja. Trzeba naprawy po rządzie PIS.

Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, działać na ich rzecz. Interesuję się historią oraz literaturą. Moje motto: człowiek jest najważniejszy.

Jakub Hermanowicz pozycja nr 8

Kandyduję, bo wiem co i jak zrobić, by w Polsce żyło się lepiej. Rzetelna edukacja, ochrona zdrowia na wysokim poziomie, rozwinięty transport publiczny – my to zagwarantujemy. Chcę, aby każde dziecko miało równe szanse w życiu, niezależnie od statusu rodziców.

Należy zająć się problemami codziennymi, a nie narzucaniem ideologicznych sporów, dlatego należy respektować prawa człowieka, w tym prawa kobiet do aborcji. Państwo nie powinno nikomu zaglądać do łóżek, ingerować w to kogo kocha.

System podatkowy powinien zostać uproszczony, a podatki sprawiedliwe, proste i przejrzyste. Według naszych propozycji małe rodzime firmy zapłacą od 0 do 9 proc. CIT, a najmniej zarabiający płatnicy PIT - zaledwie 1,6 proc. Z każdą złotówką opodatkowanie będzie stopniowo rosło. System prosty to system bez dziur, a zatem efektywny. Nie przyłożę ręki do podniesienia podatków dla najuboższych lub dla klasy średniej.

Jestem studentem prawa, dlatego wiem, że trzeba uzdrowić prawo karne. Zatrzymamy populizm. Doprowadzimy do odpowiedzialności karnej każdego kto w złamał prawo. Zagwarantujemy wolne i niezawisłe sądy, wolne media, mechanizmy zapewniające równość wobec prawa i swobody obywatelskie.

Rozmawiam ze swoimi rówieśnikami, wiem jak słaba jest sytuacja na rynku najmu mieszkań. Ceny są wysokie bo jest wysoki popyt, a niska podaż. Mieszkanie prawem, nie towarem. Lewica wybuduje 300 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, na które będzie stać najuboższych i średnio zarabiających.





Sylwia Piekart pozycja nr 9

Jestem absolwentką wydziału Pedagogiki kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Przez 10 lat pracowałam w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim, gdzie zajmowałam się doradztwem zawodowym osób bezrobotnych oraz współpracowałam ze szkołami z terenu powiatu lidzbarskiego. Obecnie prowadzę własną firmę usługowo-doradczą i jestem liderem zespołu sprzedaży. Praca na etacie oraz własny biznes, nauczyły mnie, jak definiować problemy. Wieloletnie doświadczenie pracy z drugim człowiekiem przygotowało mnie do pełnienia funkcji posłanki na Sejm. Jestem osobą otwartą oraz empatyczną, lubię nowe wyzwania. Interesuję się motoryzacją, jakiś czas temu zrealizowała jedno ze swoich marzeń i jest posiadaczką prawa jazdy kat. C, C+E. W Sejmie potrzebujemy ludzi szczerych, ambitnych, dążących do realizacji wyznaczonych celów.

Ewelina Sagan pozycja nr 10

Mam 40 lat. Wykształcenie wyższe zdobyłam na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wydział Nauk Społecznych - Kierunek pedagogika - edukacja wczesnoszkolna.

Studia podyplomowe ukończyłam w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku: Diagnoza i terapia pedagogiczna, Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Od lat angażuję się w pomoc dla potrzebujących. Od dziesięciu lat zajmuję się edukacją, która jest moją pasją i powołaniem. Oczekuję zmian w systemie edukacji. Wprowadzenia kreatywności i innowacyjności w programie nauczania.

Od 10 lat jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Moją pasją są podróże oraz literatura psychologiczna. W wyborach startuję, by mieć wpływ na polskie szkolnictwo które woła o pomoc. Chcę, by uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie, by zawsze mogli liczyć na pomoc psychologa, wsparcie nauczycieli specjalistów. By dostęp do opieki psychologicznej był długotrwały i bezpłatny. By rodzice, opiekunowie mieli możliwość pełnej pedagogizacji.

Chcę szkoły wolnej od indoktrynacji, bez ministra rodem z XIX wieku z ideologiczną obsesją.

Pragnę zmian w systemie nauczania, tak by uczniowie byli zaangażowani i uczyli się poprzez działanie. Ważnym aspektem jest podniesienie wynagrodzeń nie tylko pracowników oświaty ale również innych grup zawodowych. Istotne, by powstały nowe żłobki dostępne dla każdej rodziny współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Moim celem nadrzędnym jako nauczycielki - specjalisty jest szczęście dziecka, bo ,,Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli". Niezwykle istotną kwestią jest przywrócenie pełnych praw i decyzyjności Kobiet w ciąży.

Danuta Jadwiga Zubrycka pozycja nr 11

Jestem osobą energiczną, kreatywną i zaangażowaną w liczne akcje charytatywne.

Zarażam wszystkich wokół dobrym nastrojem i radością życia. Staram się dbać o to każdego dnia.

Współorganizowałam i inicjowałam wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym.

Aktywność jest niezależna od wieku, statusu zawodowego i wykształcenia – zapraszam.

Pamiętaj, że nasz los jest w naszych rękach, przyjdź na wybory 15 października 2023 r. Wspólnie zmieniajmy świat n lepszy.