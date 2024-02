Prezydent uznaniowo nagradza

75,5 tysiąca złotych przeznaczył prezydent Elbląga na nagrody uznaniowe dla „wyróżniających się osób z kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego”. Otrzymały je 22 osoby.

Finansowe nagrody to obecnie temat numer jeden na korytarzach w ratuszu. Do naszej redakcji trafiały różne sygnały o ich wysokości jak i osobach, które je otrzymały. Zadaliśmy więc szereg pytań rzecznikowi prezydenta Elbląga, a z odpowiedzi wynika, że zostały one przyznane w ostatnim tygodniu lutego.

- Prezydent Elbląga nagrodził wyróżniające się osoby z kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej zrealizowane na przestrzeni dwóch ostatnich kadencji samorządu. Nagrody uznaniowe – w tej samej kwocie, zostały przyznane głównie za wieloletnie zaangażowanie w realizację zadań na rzecz rozwoju Elbląga i społeczności lokalnej, w tym za realizowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, inicjowanie i tworzenie nowych rozwiązań ulepszających pracę w Urzędzie Miejskim oraz za dobre oceny pracy dokonane przez organy kontroli zewnętrznej – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

W ten sposób prezydent docenił 22 osoby z kierownictwa urzędu. - Wypłacono średnio 3433 zł na jednego pracownika, co łącznie stanowi kwotę 75 521,27 zł – dodaje Joanna Urbaniak.