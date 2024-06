 Przełomowa decyzja w sprawie projektów EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej otrzymało warunki na przyłączenie do sieci elektrycznej dla projektów wysokosprawnej kogeneracji i farmy fotowoltaicznej. To ogromny przełom w pracach nad tymi projektami.

Nowe możliwości przed EPEC

W obliczu rosnących wyzwań klimatycznych i konieczności redukcji emisji CO₂, przedsiębiorstwo dąży do zapewnienia miastu samowystarczalności energetycznej, stawiając na odnawialne źródła energii (OZE). By osiągnąć cel, EPEC realizuje inwestycje, które zakończą się dostarczeniem stabilnych i ekologicznych źródeł energii mieszkańcom Elbląga – są to m.in. budowa farmy fotowoltaicznej oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Firma od kilku lat starała się o uzyskanie warunków do sieci elektrycznej. Ze względu na stan sieci w kraju, wydawanych jest bardzo dużo odmów do wnioskujących o warunki inwestorów – wg oficjalnych informacji URE, w 2023 roku było ich aż 7,4 tysiąca. W wyniku negocjacji w 2024 roku uzyskane przez EPEC warunki na przyłączenie do sieci otwierają przed przedsiębiorstwem nowe możliwości do rozpoczęcia realizacji obu projektów – wysokosprawnej kogeneracji (3 bloki gazowe z odzyskiem ciepła o łącznej mocy 15 MW) oraz farmy fotowoltaicznej (o mocy 2 MW).

Spółka posiada także pozostałe, niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektu pozwolenia – umowę na przyłączenie do sieci elektrycznej i gazowej oraz pozwolenie na budowę, a także promesę na uzyskanie koncesji do produkcji energii elektrycznej – dzięki czemu produkcja EPEC zmieni się więc z ciepłowni w elektrociepłownię miejską. Następnymi kamieniami milowymi w realizacji projektów będą: wyłonienie wykonawców (IV kw. 2024r.), oraz finalizacja korzystnego finansowania, gdzie rozmowy są dalece zaawansowane.

Sens realizacji projektów

Dlaczego to takie ważne wydarzenie dla mieszkańców Elbląga? Uzyskanie warunków o przyłączenie do sieci dla wysokosprawnej kogeneracji oraz farmy fotowoltaicznej jest bardzo istotne, ponieważ odblokowuje działania w kierunku budowy nowego, stabilnego źródła ciepła dla mieszkańców Miasta Elbląg, z uwzględnieniem dbałości o ekologię. Budowa wysokosprawnej kogeneracji umożliwi odejście EPEC od węgla w czasie określonym przez Unię Europejską. Produkcja prądu będzie stanowiło dodatkowe źródło dochodów oraz redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej, co z korzyścią przełoży się na ceny ciepła i przesyłu.

Warto dodać, że układ kogeneracyjny jest najefektywniejszym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. W procesie produkcji, dzięki kogeneracji, wytworzenie obu rodzajów energii jest dużo bardziej wydajne, niż w produkcji z dwóch, oddzielnych źródeł. Dzięki takiej efektywności, występuje oszczędność paliwa, a także redukcja emisji gazów cieplarnianych. Korzyści z budowy farmy fotowoltaicznej mówią same za siebie – jedno to w 100% ekologiczne i ekonomiczne źródło energii elektrycznej. Spółka poszukuje także innych możliwości rozwoju i produkcji ciepła – jak produkcja wodoru i amoniaku z instalacji fotowoltaicznej, także przez wzgląd na okresowe wyłączenia odbiorów z podłączonych, niestabilnych źródeł do sieci – które dzieją się także ze względu na stan sieci w Polsce.

Produkcja ciepła w Elblągu

Ciepło dla mieszkańców Elbląga dostarczają dwa podmioty – Energa Kogeneracja (około 80% całego zapotrzebowania) oraz EPEC (około 20% całego zapotrzebowania). Na chwilę obecną EPEC produkuje ciepło z kotłowni węglowej przy ul. Dojazdowej. Dystrybucją całego ciepła zajmuje się EPEC, który ma pod swoją opieką ponad 200 km sieci dystrybucyjnej oraz ponad 2000 węzłów. Podczas produkcji oraz dystrybucji ciepła rocznie EPEC zużywa około 2 800 000 kWh.

