Przez upał tramwaje jeżdżą inaczej

Czwartkowe upały spowodowały, że odkształciły się elementy torowiska w ciągu al. Grunwaldzkiej. Zarząd Komunikacji Miejskiej i Tramwaje Elbląskie wprowadziły od piątku od godz. 20 do odwołania zmiany w rozkładzie jazdy. Tramwaje nie dojeżdżają do pętli Druska.

"Uwaga! 27.06.2024 od ok. 20:00 do odwołania brak możliwości dojazdu do pętli Druska i tymczasowe zmiany tras na liniach nr 1, 2 i 4 - informuje ZKM, podając nowe trasy przejazdów.

Linia nr 1 (trasa okrężna)

Od ul 1 Maja przez Grota - Roweckiego, 12 Lutego, Dąbka do pętli Ogólna.

Linia nr 2

Zmiana trasy dla obu kierunków

pętla Marymoncka - pętla Saperów (przez Pl. Słowiański)

Linia nr 4 (trasa okrężna)

Od ul. Grota - Roweckiego przez 1 Maja, Pl. Słowiański, Browarną, Obrońców Pokoju, Dąbka do pętli Ogólna.

- Tymczasowe zmiany tras spowodowane zostały przez wysoką temperaturę i odkształcenie się elementów torowiska w Al. Grunwaldzkiej - informuje ZKM.