PSL zabiega o głosy w miastach

W Elblągu swoje biuro parlamentarne otworzył dzisiaj poseł PSL Zbigniew Ziejewski. Na otwarcie przyjechał Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL i kandydat tej partii na prezydenta Polski, który obiecał, że jeśli wygra wybory, będzie działał na rzecz poprawy finansowej sytuacji w samorządach.

Władysław Kosiniak-Kamysz szuka poparcia dla swojej kandydatury nie tylko na wsi, ale w miastach. To już druga jego wizyta w Elblągu, od kiedy ogłosił swój start w wyborach na prezydenta RP.

- Chcę się wzorować na samorządowcach, którzy budują dobre wspólnoty lokalne, tak jak w Elblągu. Dlatego tak często jestem tutaj. Będę zabiegał o to, by przekazywać kompetencje do samorządów. Jestem chyba jedynym kandydatem, który to gwarantuje. Zasada państwa zdecentralizowanego jest podstawą, ona została zachwiana w ostatnich latach. Zabrano część kompetencji samorządom, a na te, które pozostały, nie daje się pieniędzy. Trzeba z tym skończyć. Więcej władzy w ręce ludzi, większa kontrola społeczna – mówił dzisiaj w Elblągu Władysław Kosiniak-Kamysz, dodając

Szef PSL podkreślał, że jego partia nie jest już tylko partią wsi. Przypomniał wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych, w których PSL otrzymał tyle samo głosów na wsi, jak i w miastach. - Pierwszy raz od 1947 roku z wyboru warszawiaków mamy mandat poselski w stolicy. W miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców otrzymaliśmy 6 procent poparcia – wyliczał prezes PSL.

W okręgu elbląskim PSL zdobył mandat po dłuższej przerwie, ma swoich burmistrzów, wójtów i starostów, a Elbląg jest największym miastem, w którym rządzi przedstawiciel PSL. - Pan prezydent Wróblewski na pewno będzie jednym z tych, którzy będą kreować politykę miejską w skali ogólnopolskiej, jeśli zostanę prezydentem Polski – zapowiedział prezes PSL.

Nic więc dziwnego, że to właśnie w Elblągu swoje biuro parlamentarne, przy ul. Nowowiejskiej, otworzył dzisiaj poseł Zbigniew Ziejewski.

- Otwieramy w Elblągu nowe biuro poselskie z doskonałą kadrą. Tu będziemy rozwiązywać problemy mieszkańców, a jeśli się nie da, będziemy je przenosić na szczebel wyżej . Będzie czynne od poniedziałku do piątku – powiedział Zbigniew Ziejewski. - Polskie Stronnictwo Ludowe jest coraz lepiej przyjmowane w terenie, a nasz program cieszy się coraz większym poparciem. Chcemy służyć mieszkańcom i mam nadzieję, że cztery lata mojej obecności tutaj będą świadczyć o tym, że były to dobrze przekazane głosy na PSL.