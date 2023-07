Psychiatrzy przenieśli się na Żeromskiego

W piątek (21 lipca) uroczyście otwarto w Szpitalu Miejskim zmodernizowany oddział psychiatryczny. Pacjentów zacznie on przyjmować 1 sierpnia. Inwestycja kosztowała ponad 11,4 mln zł. Zobacz zdjęcia.

Zmodernizowany oddział psychiatryczny mieści się na drugim piętrze Szpitala Miejskiego przy ul. Żeromskiego. Pomoc znajdą też na nim pacjenci, którzy potrzebują detoksykacji. Uroczyste otwarcie odbyło się w piątek (21 lipca). Pacjenci będą mogli korzystać z niego od 1 sierpnia, do tego czasu ma on zostać w pełni wyposażony. - Otwieramy nowoczesny oddział psychiatryczny. Jest on częścią większego projektu pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie bezpieczeństwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych - mówił podczas uroczystego otwarcia oddziału Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu.

Jak podkreślił dyrektor, projekt nie miał łatwego początku. - Cały czas mieliśmy pod górkę. Zaczynaliśmy w 2020 roku, potem była pandemia covid, następnie szalejąca inflacja. Daliśmy jednak radę. Realizacja tego projektu była możliwa, ponieważ otrzymaliśmy wsparcie od miasta Elbląg – mówił Mirosław Gorbaczewski.

fot. Anna Dembińska

Budowa oddziału psychiatrycznego miała początkowo kosztować 6 mln zł, jednak kwota końcowa projektu przekroczyła 11,4 mln zł.

- Z tego najwięcej jest wkładu środków unijnych, czyli 4,8 mln zł, wkład miasta to 4,6 mln zł. Natomiast wkład własny szpitala to 2 mln zł. Są to olbrzymie pieniądze. Jest to nasz obecnie największy oddział. Na 2 tys. m kw. są sale łóżkowe, w których jest 65 miejsc dla pacjentów psychiatrii oraz 12 łóżek detoksykacyjnych. Są sale obserwacyjne, gabinety lekarskie, pielęgniarskie, jest izba przyjęć – mówił Mirosław Gorbaczewski.

Wcześniej psychiatria mieściła się w budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Komeńskiego. W uroczystym otwarciu zmodernizowanego oddziału uczestniczyli m.in.: władze Elbląga, samorządu, przedstawiciele NFZ. Wykład inauguracyjny wygłosił lekarz psychiatrii Rafał Łuczak.