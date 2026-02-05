PTTK zrezygnowało z podpisania umowy na informację turystyczną. Co teraz?

To nie koniec zamieszania z elbląską Informacją Turystyczną. Elbląski Oddział PTTK zrezygnował właśnie z podpisania umowy na prowadzenie punktów IT.

O kontrowersjach związanych z konkursem na prowadzenie punktów Informacji Turystycznej portEl napisał jako pierwszy. Poświęciliśmy tej sprawie kilka artykułów i jak się okazuje, ma ona niespodziewany ciąg dalszy.

Przypomnijmy, że - po naszej publikacji - 2 lutego władze Elbląga odrzuciły ofertę Fundacji Grupa Wodna (która miała najwięcej punktów w ocenie urzędników) i jako najkorzystniejszą wybrały ofertę elbląskiego oddziału PTTK.

Tymczasem 4 lutego zarząd oddziału PTTK podjął jednogłośnie uchwałę o niepodpisywaniu umowy z Urzędem Miejskim na prowadzenie punktów informacji turystycznej. Swoją decyzję na piśmie PTTK przekazał w Departamencie Promocji i Turystyki 5 lutego. Dlaczego PTTK rezygnuje z podpisania umowy?

- Od 17 grudnia, kiedy otwarto oferty w konkursie, minęło już ponad półtora miesiąca. To naprawdę dużo czasu, który – znając zestawienie ofert po ich upublicznieniu – wykorzystaliśmy na przeorganizowanie się. Poświęciliśmy się naszej statutowej działalności, skupiając się na przygotowaniu imprez, krajoznawstwie, pracy z dziećmi i młodzieżą, na co prowadząc przez 9 lat punkty informacji turystycznej mieliśmy mniej czasu. Całe nasze poświęcenie, dorobek i zaangażowanie przez te ostatnie 9 lat zostało przekreślone – mówi dzisiaj Leszek Marcinkowski, prezes elbląskiego Oddziału PTTK.

Informacja Turystyczna miała być otwarta początkowo od 1 stycznia, następnie od 1 lutego... Nadal jej funkcjonowanie jest zawieszone. Władze miasta mają teraz dwa wyjścia. Albo ogłoszą nowy konkurs, albo powierzą obowiązki prowadzenia punktów informacji turystycznej pracownikom Urzędu Miejskiego, takie rozwiązanie funkcjonowało w mieście do 2016 roku. Wysłaliśmy pytania do ratusza, jaka będzie decyzja w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź.