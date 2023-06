Radny zasilił MOSiR (akrtualizacja)

Cezary Balbuza, radny Koalicji Obywatelskiej, od poniedziałku jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Został kierownikiem obiektów sportowych – lodowiska i toru Kalbar.

Cezary Balbuza był przez wiele lat dyrektorem elbląskiego Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, rozwiązał z firmą umowę za porozumieniem stron w ubiegłym roku.

- Szukałem przez ten czas pracy. Ostatnio dowiedziałem się, że w MOSiR zwalnia się miejsce na stanowisku kierownika obiektów sportowych, więc złożyłem dokumenty. Sprawdzono moje doświadczenie na funkcjach kierowniczych i został przyjęty. Od wczoraj wdrażam się w obowiązki kierownika – powiedział nam Cezary Balbuza. Umowę zawarto na czas określony.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ogłosił konkursu na to stanowisko. Teoretycznie nie musiał, bo formalnie nie jest to stanowisko urzędnicze, ale pomocnicze, mimo że kierownicze. Wysłaliśmy pytania do MOSiR w tej sprawie, czekamy na odpowiedzi.

- To nie jest eksponowane stanowisko dyrektorskie czy wicedyrektorskie. Nie ma co z tego robić sensacji – powiedział nam radny Balbuza.

Cezary Balbuza ma 57 lat, od 2018 zasiada w Radzie Miejskiej w Elblągu, w klubie Koalicji Obywatelskiej. Jest przewodniczącym Komisji Gospodarki Miasta, członkiem Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta. Jest przewodniczącym elbląskiego koła partii Nowoczesna oraz członkiem Zarządu Wojewódzkiego i Rady Regionalnej tej partii.

Aktualizacja: W czwartek, 15 czerwca, otrzymaliśmy z MOSiR odpowiedzi na nasze pytania, przesłane w imieniu dyrekcji przez Natalię Szramę, kierownika Działu Organizacji Imprez i Marketingu. MOSiR wyjaśnia w nim, co wcześniej akcentowaliśmy w artykule, że nie musiał w rekrutacji na to stanowisko ogłaszać konkursu:

"Stanowisko kierownik-gospodarz obiektu, w tym przypadku kompleksu obiektów sportów zimowych i letnich, w myśl rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, należy do stanowisk pomocniczych i obsługi (rozdz. XVIII” Ośrodki sportu i rekreacji…”), nie jest stanowiskiem urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym. Ustawodawca nakłada jedynie obowiązek wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze na podstawie otwartego naboru" - pisze MOSiR w odpowiedzi.

Co przekonało dyrekcje instytucji do zatrudnienia radnego?

- Przy zatrudnieniu Pana Cezarego Balbuzy kierowano się dużym doświadczeniem zawodowym, organizacyjnym wynikającym z dotychczasowego stażu pracy. Wykonywanie pracy na stanowiskach: dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, a także predyspozycje osobowościowe oraz wykształcenie dają gwarancję wykonywania nałożonych obowiązków w sposób należyty - odpowiada MOSiR.

Umowa z radnym została zawarta na sześć miesięcy - do 11 grudnia 2023 roku.