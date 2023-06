Radny zasilił MOSiR

Cezary Balbuza, radny Koalicji Obywatelskiej, od poniedziałku jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Został kierownikiem obiektów sportowych – lodowiska i toru Kalbar.

Cezary Balbuza był przez wiele lat dyrektorem elbląskiego Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, rozwiązał z firmą umowę za porozumieniem stron w ubiegłym roku.

- Szukałem przez ten czas pracy. Ostatnio dowiedziałem się, że w MOSiR zwalnia się miejsce na stanowisku kierownika obiektów sportowych, więc złożyłem dokumenty. Sprawdzono moje doświadczenie na funkcjach kierowniczych i został przyjęty. Od wczoraj wdrażam się w obowiązki kierownika – powiedział nam Cezary Balbuza. Umowę zawarto na czas określony.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ogłosił konkursu na to stanowisko. Teoretycznie nie musiał, bo formalnie nie jest to stanowisko urzędnicze, ale pomocnicze, mimo że kierownicze. Wysłaliśmy pytania do MOSiR w tej sprawie, czekamy na odpowiedzi.

- To nie jest eksponowane stanowisko dyrektorskie czy wicedyrektorskie. Nie ma co z tego robić sensacji – powiedział nam radny Balbuza.

Cezary Balbuza ma 57 lat, od 2018 zasiada w Radzie Miejskiej w Elblągu, w klubie Koalicji Obywatelskiej. Jest przewodniczącym Komisji Gospodarki Miasta, członkiem Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta. Jest przewodniczącym elbląskiego koła partii Nowoczesna oraz członkiem Zarządu Wojewódzkiego i Rady Regionalnej tej partii.