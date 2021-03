Romantyczny 8 marca

Dla dziewczyny, żony, mamy a może nawet dla teściowej. Komu je podarujesz, zależy już tylko od Ciebie. Kwiaciarnia Romantyczna przygotowała cztery niezwykłe bukiety, które Czytelnicy portEl.pl mogą wygrać w naszym konkursie z okazji 8 marca.

Sposobów na wyrażenie uznania dla pań jest bez liku. I chociaż wielu krzyczy, że Dzień Kobiet, to relikt przeszłości, to i tak kwiaty na 8 marca "must have". My dla naszych Czytelników mamy do wygrania cztery bukiety, każdy o wartości 150 złotych. O dobór kwiatów i ich wyjątkową kompozycje zadbała Kwiaciarnia Romantyczna.

Aby wygrać niezwykły bukiet, trzeba napisać, komu chcesz go podarować i dlaczego ta osoba jest wyjątkowa. Czekamy na wasze własne przemyślenia płynące z serducha, a nie wierszyki od wujka Google. Najfajniejsze uzasadnienia nagrodzimy.

Piszcie na: konkurs@portel.pl, na maile czekamy do niedzieli 7 marca.

--- autopromocja ---