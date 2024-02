Rzecznik ogłasza start kampanii

Paweł Rodziewicz oficjalnie ogłosił dziś (3 lutego) start w wyborach na prezydenta Elbląga. Będzie kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców Pawła Rodziewicza „Nowy Elbląg“. Kandydaci na radnych mają zostać przedstawieni niebawem. Zobacz zdjęcia z konferencji

Potwierdziły się informacje portElu sprzed kilku dni o starcie rzecznika praw konsumentów w wyborach na prezydenta Elbląga Paweł Rodziewicz w otoczeniu popierających go osób przekazał tę informacje na dzisiejszej (3 lutego) konferencji prasowej przez Urzędem Miejskim. - Najważniejsze są dla mnie dwie rzeczy. Po pierwsze: szacunek do ludzi, dla każdego człowieka, czy to pracownika urzędu, cz to osoby, która przyjdzie do urzędu załatwić jakąś sprawę, cz też dla podmiotów i instytucji współpracujących z naszym miastem. Drugą rzeczą jest niezależność: od polityki, od różnego rodzaju układów o charakterze towarzysko - ekonomicznym. Chciałbym zapewnić moich wyborców, że wszystkie ważne decyzje podejmowane na rzecz naszego miasta będą podejmowane o kryteria logiczne i racjonalne - mówił Paweł Rodziewicz przedstawiając swoją kandydaturę.

Paweł Rodziewicz ma 42 lata, pracuje jako Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu. Zasłynął walką z organizatorami prezentacji dla seniorów, w których starsze osoby były zachęcane do podpisywania niekorzystnych dla nich umów sprzedaży.

W ostatnich wyborach parlamentarnych kandydował do Sejmu z listy Nowej Lewicy. Z czwartego miejsca zdobył 1095 głosów, co było piątym wynikiem na liście. Swoistym pokłosiem kampanii parlamentarnej jest spór prawny z obecnym prezydentem Elbląga Witoldem Wróblewskim. Paweł Rodziewicz zarzucił obecnemu prezydentowi Elbląga mobbing i skierował sprawę do prokuratury. Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia. – Postępowanie zakończone zostało odmową wszczęcia dochodzenia wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Na odmowę wszczęcia dochodzenia wpłynęło zażalenie od zawiadamiającego. Aktualnie jest przedmiotem rozpoznania - informuje Helena Magdalena Podgórska, prokurator rejonowy w Działdowie 31 stycznia.

Zapytaliśmy kandydata jak będzie wyglądała jego kampania, skoro jest pracownikiem urzędu, a jednym z jego kontrkandydatów jest urzędujący wiceprezydent Michał Missan (Koalicja Obywatelska). - Nie mam takiego pomysłu na kampanię, aby szkalować i w negatywny sposób wyrażać się o dotychczasowych władzach. Co do funkcjonowania na stanowisku rzecznika, to zapewniam wszystkich, że będę pracował nad wyraz solidnie przez cały luty. W marcu, czyli w okresie, w którym kampania będzie miała swoje apogeum mam zamiar wziąć urlop na cały miesiąc. - wyjaśniał kandydat na prezydenta. - Szczerze mówiąc, liczę na to, że wiceprezydent Missan postąpi podobnie. Byłoby lekką hipokryzją korzystać z pełnionej funkcji na rzecz prowadzonej kampanii, w momencie kiedy wcześniej oskarżało się o to do niedawna rządzącą Zjednoczoną Prawicę.

fot. Anna Dembińska

Paweł Rodziewicz będzie kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców Pawła Rodziewicza „Nowy Elbląg“. Nazwa nie jest przypadkowa, a nowy prezes stowarzyszenia o tej samej nazwie, Artur Pytliński, jest jedną z osób wspierających kandydata. Pełnomocnikiem komitetu wyborczego został Juliusz Marek, elbląski historyk, twórca Telewizji Elbląskiej. - W moim mniemaniu Paweł przynosi nadzieję dla elblążan, nadzieję na dobre zmiany, na otwarcie dla mieszkańców, odejście od tej polityki, która kręci się wokół partii politycznych i wokół wielkiego sporu. A w Elblągu powinniśmy się spierać o rzeczy istotne dla mieszkańców - mówił Juliusz Marek. - Musimy się ruszyć z ratusza, musimy wyjść z niego do ludzi. Ci, którzy nas reprezentują muszą trafić między ludzi, muszą chodzić do pracy na piechotę, jeździć tramwajem, żeby widzieć, jak to miasto wygląda. Myślę, że Paweł Rodziewicz nam to zapewni, że przyszłość Elbląga będzie bardziej odpowiadać temu, czego oczekują jego mieszkańcy.

Pełnomocnika finansowego komitet jeszcze nie ma. Komitet nie został jeszcze zgłoszony i zarejestrowany. Dziś przed Urzędem Miejskim przedstawiono tylko kandydata na prezydenta. Jedną z osób popierających kandydaturę Pawła Rodziewicza jest radna „prezydenckiego“ klubu radnych w elbląskiej Radzie Miejskiej - Monika Dwojakowska. Radna w ostatnich wyborach kandydowała do parlamentu z list Nowej Lewicy (z tej samej listy co Paweł Rodziewicz) - z piątego miejsca zdobyła 1189 głosów (czwarty wynik na liście). Poparcie Moniki Dwojakowskiej może być zaskoczeniem, gdyż elbląska Nowa Lewica oficjalnie poparła Michała Missana z Koalicji Obywatelskiej jako kandydata na prezydenta Elbląga - Mam do tego prawo. Współpraca z Pawłem, podczas kampanii parlamentarnej, trochę otworzyła mi oczy. Chcę działać z osobami, które współpracują z młodzieżą, z seniorami, które prowadzą dialog, a nie monolog. Ten kierunek jest mi bliższy. Oczywiście, moje serce nadal bije po lewej stronie/ Nie powiedziałam, że wypisuję się z Lewicy, jestem nadal w Lewicy, ale popieram właśnie tego kandydata. Dlatego, że lubię rozmawiać z ludźmi, prowadzić dialog, a nie tylko wysłuchiwać nakazów.

Wśród osób popierających Pawła Rodziewicza są też m. in. Magdalena Madeja, działaczka partii Polska 2050 Szymona Hołowni, kandydatka Trzeciej Drogi w ostatnich wyborach parlamentarnych - z 11. miejsca na liście zdobyła 1460 głosów; Teresa Bocheńska, prezes Banku Żywności w Elblągu, Zbigniew Kuśmierz, prezes Aeroklubu Elbląskiego.

Przypomnijmy, że dotychczas start w wyborach na prezydenta Elbląga ogłosili oficjalnie: Michał Missan (Koalicja Obywatelska) i Stefan Rembelski, który będzie startował z własnego komitetu.

Wybory odbędą się 7 kwietnia, komitety wyborcze mają czas na zarejestrowanie się do 12 lutego. Do 4 marca powinny zarejestrować listy kandydatów.