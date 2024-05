Sejmik wybiera przewodniczącego i marszałka. Oglądaj na żywo (tekst akutalizowany)

We wtorek odbywa się przerwana tydzień temu pierwsza sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Radni mają wybrać przewodniczącego tego gremium oraz marszałka województwa. Zobacz transmisję na żywo.

O sporach w sprawie wyboru marszałka województwa pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Wygląda na to, że Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga porozumiały się w sprawie personaliów, a kandydatem na marszałka ma być Marcin Kuchciński, który pełni tę funkcję od 2023 roku, wcześniej od 2018 roku był wicemarszałkiem. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że w składzie zarządu województwa ma znaleźć się również elblążanin.

Godz. 14.10 - rozpoczyna się tajne głosowanie na wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa. Wyniki powinniśmy poznać w ciągu maksymalnie kilkudziesięciu minut.

Godz. 13:55. Za chwilę odbędzie się tajne głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Sejmiku. Koalicja Obywatelska zgłasza dwie kandydatury, to Marek Chyl i Zbigniew Homza. PSL - Trzecia Droga zgłasza Rafała Wilczka, natomiast Prawo i Sprawiedliwość - Marcina Kazimierczuka. Kolejna przerwa w obradach potrzebna na przygotowanie kart do głosowania.

Godz. 13:52. - Chcę podziękować za wybór. Być przewodniczącym to wielka odpowiedzialność. Postaram się być w miarę obiektywnym radnym nawet wobec tych, którzy na mnie nie głosowali - mówił Bogdan Bartnicki. - Będę się starał się, by sesje były świętem, krótkie, by nie było gadulstwa na sesjach. By dyskusja była na komisjach, takie zasady chciałbym wprowadzić. Myślę, że współpraca z tak wspaniałą radą i radnymi będzie układać się znakomicie. I do roboty! - mówił Bogdan Bartnicki w pierwszym swoim przemówieniu po wyborze.

Godz. 13:47 - Bogdan Bartnicki otrzymał 18 głosów, Paweł Warot - 12 głosów. Bogdan Bartnicki został nowym przewodniczącym Sejmiku Województwa Wamińsko-Mazurskiego. Właśnie odbiera gratulacje od radnych.

Godz. 13:35. Radni wojewódzcy w kolejności alfabetycznej wrzucają do urny karty do głosowania na przewodniczącego Sejmiku. Następnie ogłoszono kolejną - 10-minutową przerwę - na zliczenie głosów i podanie wyniku głosowania.

Godz. 13:20. Na razie radni zajmą się wyborem przewodniczącego Sejmiku. Zgłoszono dwie kandydatury. Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga zaproponowały Bogdana Bartnickiego, samorządowca z ponad 30-letnim stażem, byłego ostródzkiego radnego i wójta gminy Ostróda, w ostatnich latach zastępcy dyrektora departamentu infrastruktury i geodezji Urzędu Marszałkowskiego, a od 2023 r. – członka zarządu województwa. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zarekomendowało Pawła Warota, doktora nauk humanistycznych, byłego dyrektora olsztyńskiego i gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, autora wielu publikacji naukowych z historii.

Trwa przerwa w obradach, w czasie której przygotowywane są karty do tajnego głosowania na przewodniczącego. Transmisję na żywo można oglądać tutaj