Spotkajmy się na wernisażu Fotka Miesiąca

Tak wygląda okładka kalendarza na 2023 rok ze zdjęciami z konkursu Fotka Miesiąca

Od środy 11 stycznia do końca lutego w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu będzie można obejrzeć blisko 80 zdjęć czytelników portElu, wyróżnionych w konkursie „Fotka Miesiąca”. To one pokazują piękno Elblągai regionu, promując naszą „małą ojczyznę”.