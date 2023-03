„Stacja dializ będzie działać"

(fot. Anna Dembińska)

Do naszej redakcji docierają sygnały od czytelników o składaniu wypowiedzeń przez personel stacji dializ, która mieści się przy ul. Związku Jaszczurczego. - Jest to jedyna stacja dializ w Elblągu, pacjenci musieliby dojeżdżać na dializowanie do Malborka czy Gdańska. To byłoby ogromne utrudnienie - mówi Czytelnika, a zarazem jedna z pacjentek stacji dializ. Spółka DaVita, która realizuje dializy w placówce przy ul. Związku Jaszczurczego, zapewnia i uspokaja pacjentów, że stacja będzie działać mimo obecnej sytuacji kadrowej.

Jak zapewnia Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga, nie zmieniły się ustalenia, które zapadły w listopadzie ubiegłego roku pomiędzy samorząem a spółką DaVita. A były one takie. Od 1 stycznia 2023 roku w szpitalu wojewódzkim zaplanowano uruchomienie pododdziału nefrologicznego z dziesięcioma łóżkami w miejsce likwidowanego oddziału w szpitalu przy ul. Zw. Jaszczurczego.- Pododdział będzie funkcjonował w szpitalu wojewódzkim w ramach oddziału chorób wewnętrznych. Dializy dla pacjentów pododdziału będą świadczone przez firmę DaVita na zasadzie podwykonawstwa. W ciągu najbliższych dwóch lat planowane jest utworzenie przy szpitalu wojewódzkim kompleksowego ośrodka nefrologicznego, który będzie zabezpieczał leczenie w ramach oddziału nefrologicznego oraz dializy, również ambulatoryjne - mówiła w rozmowie z nami rzeczniczka prezydenta w listopadzie ubiegłego roku. Dziś Joanna Urbaniak potwierdza ówczesne ustalenia. - Nie mamy żadnej informacji od spółki DaVita na temat jakichkolwiek planów likwidacji stacji dializ w naszym mieście. Dla nas pozostają wiążące ubiegłoroczne ustalenia, na mocy których od stycznia br. w szpitalu wojewódzkim powstał pododdział nefrologiczny w miejsce likwidowanego oddziału w szpitalu przy ul. Związku Jaszczurczego, natomiast dializy dla pacjentów są świadczone przez firmę DaVita w ambulatoryjnej stacji dializ przy ul. Zw. Jaszczurczego - informuje Joanna Urbaniak. DaVita potwierdza, że spółka „otrzymała kilka wypowiedzeń” od pracowników, ale zapewnia, że nie będą one miały negatywnego wpływu na działalność elbląskiej stacji dializ. - Stacja będzie działać. Otrzymaliśmy kilka wypowiedzeń umów od kadry pielęgniarskiej, niemniej działalność stacji nie jest zagrożona i pacjenci będą nieprzerwanie otrzymywać potrzebne leczenie. Zależy nam na wszystkich naszych pracownikach, więc będziemy starali się znaleźć dla tych osób, które złożyły wypowiedzenie, satysfakcjonujące rozwiązanie. Pozostałe kwestie, o które pani pyta (powody rezygnacji kadry pielęgniarskiej z pracy - red.), to wewnętrze sprawy spółki, co do których nie udzielamy dalszych informacji - informuje Joanna Gajewska, pełniąca funkcję "communications & marketing manager" ze spółki DaVita. DaVita kontrakt na świadczenie dializ w Elblągu ma zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia do końca 2026 roku. - Spółka DaVita, która realizuje usługi dializacyjne w Elblągu, ma podpisaną umowę z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie na realizacje świadczeń opieki zdrowotnej do 31 grudnia 2026 roku. Do oddziału nie wpłynęła informacja od podmiotu leczniczego o rozwiązaniu umowy - informuje Agnieszka Budziszewska, młodszy specjalista z zespołu komunikacji społecznej i promocji Warmińsko Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

daw