Stefan Rembelski powalczy o urząd prezydenta Elbląga

Gdy w wyborach w 2018 roku ubiegał się o ten urząd, zagłosowało na niego 1407 mieszkańców Elbląga. Stefan Rembelski startował wówczas z list partii Kukiz'15. W czwartek (8 lutego) poinformował podczas konferencji prasowej o rejestracji Komitetu Wyborczego Wyborców Stefana Rembelskiego i ponownym ubieganiu się o urząd prezydenta Elbląga.

- Właśnie otrzymaliśmy postanowienie odnośnie zarejestrowania Komitetu Wyborczego Wyborców Stefana Rembelskiego pod nazwą skróconą Mega Elbląg. Dalsza część tej nazwy to: uczyńmy Elbląg znowu wielkim. Nazwa sama już wskazuje cel jaki sobie przyjął komitet startując w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Elblągu. Ja będę kandydował na prezydenta Elbląga – mówił Stefan Rembelski.

Kandydat Mega Elbląga podkreślił, że będzie to kampania prowadzona „odpowiedzialnie i bez składania pustych obietnic”. – Kampanie wyborcze mają to do siebie, że pojawiają się gruszki na wierzbie czy śliwki, a później czas szybko weryfikuje, że są to robaczywki – mówił Stefan Rembelski.

Podkreślił, iż można było „doświadczyć tego również w poprzedniej kampanii wyborczej w Elblągu”. Przypomnijmy, że Stefan Rembelski w 2018 roku z list Kukiz'15 startował w wyborach na prezydenta Elbląga. Oddano na niego 1407 głosów (3,21 proc.) - Padały wówczas zapewnienia, że ciepło będzie 20 procent tańsze. Dzisiaj się okazuje, że ono jest 80 procent droższe, a spółka miejska (EPEC - red.) jest w złym stanie – ocenił Stefan Rembelski.

Jego zdaniem „największą bolączką miasta jest stan jego zadłużenia”. - Apelujemy do kandydatów na prezydenta Elbląga, szczególnie tych, którzy pracują w instytucjach związanych z miastem, czyli są opłacani z pieniędzy podatników, aby na czas kampanii wzięli urlop. Powinno być jasne, czy jesteśmy w pracy za pieniądze podatnika, czy w trakcie kampanii, którą finansujemy ze środków komitetu wyborczego – mówił Stefan Rembelski.

Kandydat zapowiedział spotkania z mieszkańcami. Mają się one odbyć w każdym okręgu wyborczym. – Będziemy rozmawiali o problemach, ale też o pieniądzach. Na przykład o podziale pieniędzy na sport. To temat, który budził ostatnio w Elblągu wiele emocji -zaznaczył Stefan Rembelski.

Na jaki wynik wyborczy liczy tym razem Stefan Rembelski? I dlaczego zdecydował się ponownie kandydować na urząd prezydenta Elbląga? - Jestem coś winien temu miastu, mieszkam tutaj całe swoje dorosłe życie. Swoją obecność w życiu publicznym Elbląga zaznaczam już od dawna. Uważam, że teraz powinien nastąpić przełom, który uwolni pewien potencjał w Elblągu, zarówno wśród administracji jak i zwykłych ludzi. Wiele osób nie jest w stanie powiedzieć własnego zdania, a przecież to już tyle lat od kiedy żyjemy w wolnej Polsce – mówił Stefan Rembelski.

Zaznaczył, że liczy na wejście do drugiej tury wyborów. – Myślę, że wprowadzimy radnych do Rady Miejskiej i będziemy chcieli walczyć o drugą turę. Taki jest plan – dodał Stefan Rembelski.

Stefan Rembelski ma 67 lat. Ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej z tytułem inżyniera mechanika. Już kilkakrotnie, z ramienia różnych partii i ugrupowań, startował na urząd prezydenta Elbląga. W 2002 r. był m.in. liderem komitetu wyborczego "Czysta lista" i kandydatem tego ugrupowania na fotel włodarza miasta. W 2010 r. startował na ten sam urząd z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. Nie tak dawno było o nim głośno, gdy został pełnomocnikiem inicjatorów zorganizowania referendum w sprawie odwołania władz Elbląga. Do referendum z powodu zebrania za małej liczby poprawnie złożonych podpisów ostatecznie nie doszło. Pisaliśmy o tej sprawie m.in. w tym artykule.