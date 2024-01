Studniówka IV LO. „Przed nami piękna noc”

W sobotę (20 stycznia) na studniówce bawili się przyszli maturzyści IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. - To, co zrobiliście z inwestycją w siebie przez wszystkie lata nauki niech będzie dla was wartością. Życzę, abyście czerpali z tego mnóstwo satysfakcji - mówiła przed rozpoczęciem zabawy Hanna Szuszkiewicz, dyrektor szkoły. Zobacz zdjęcia.

- Dzisiejszy bal ma przypomnieć nam jak doniosłym wydarzeniem jest egzamin maturalny. Od tej nocy rozpoczynamy odliczanie dni do matury i staniemy przed najważniejszym w naszym życiu egzaminem. On pozwoli nam przekroczyć symbolicznie próg dojrzałości. Studniówka skłania nas do refleksji nad czasem, który upływa nieubłaganie. Chcemy te wyjątkowe chwile spędzić tak, aby pozostały na zawsze w naszej pamięci. W niedalekiej przyszłości zostaniemy absolwentami IV Liceum Ogólnokształcącego, tworząc historię naszej szkoły – mówili uczniowie prowadzący oficjalną część studniówki.

Nie zabrakło podziękowań dla grona pedagogicznego IV LO oraz rodziców. Hanna Szuszkiewicz, dyrektor szkoły podkreśliła, że prawdziwa dojrzałość, to przede wszystkim odwaga wejścia w życie.

- Przed nami piękna noc, ale za nami kilka lat wytężonej pracy. Coś się zaczęło, coś się kończy. Ta klamra za chwilę się zamknie i zakończy egzaminem dojrzałości. Chciałabym abyście mieli świadomość, że dojrzałość to nie tylko egzamin, który złożycie za parę miesięcy. Dojrzałość to odwaga wejścia w życie, to pokonywanie trudów, to bycie dla innych wsparciem, to także budowanie relacji i podejmowanie decyzji oraz przyjmowanie porażek - mówiła Hanna Szuszkiewicz.

Dyrektor zacytowała Marka Twaina: ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się dlatego, że przestają się bawić. – Dzisiaj grono pedagogiczne i uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego udowodnią, że na pewno się nie starzejemy, chociaż w tym roku nasza szkoła obchodzi jubileusz trzydziestolecia. Życzę wszystkim wyśmienitej, wybornej studniówki, którą zapamiętacie na całe życie – dodała Hanna Szuszkiewicz.

Studniówka IV LO odbyła się w hotelu Focus.