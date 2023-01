Studniówka w ZSEiO: „Jesteście piękni, cudowni i tak też macie się bawić

- W mgnieniu oka zleciały nam cztery lata szkoły, która pomogła stać się nam dojrzałymi młodymi ludźmi – podkreślali podczas otwarcia balu studniówkowego uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Maturzyści 100 dni do matury świętują w hotelu Focus Elbląg. Zobacz zdjęcia.

Młodzież podkreślała, że wybory szkoły nie żałuje, bo jest tu świetna atmosfera. Uczniowie dziękowali dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za „dyscyplinowanie nas, wyrozumiałość, cierpliwość. Za każde 45 minut, które z Państwem spędziliśmy, za każdy sprawdzian i ocenę”.

- Tego balu nie było przez trzy lata, więc jeszcze bardziej przyjemnie, że dzisiaj bawimy się na studniówce Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – mówiła do uczniów Kamila Boros, dyrektor szkoły. – Za 100 dni będziecie pisać ten najważniejszy egzamin w życiu, który Wam otworzy drogi do dalszej przyszłości. Ale dzisiaj nie myślimy o tym. Dzisiaj się bawimy w tym pięknym magicznym miejscu, bajkowej dekoracji. Dzisiaj jesteście piękni, cudowni i tak też macie się bawić, bo to Wasz dzień, Wasza studniówka. Bawcie się do białego rana i żebyście tacy piękni skończyli się bawić.

- Liczymy na dobrą zabawę, dużo tańców, a przede wszystkim na udanego poloneza. Ćwiczyliśmy trzy miesiące, dwa razy w tygodniu, więc trochę tego było – mówią zgodnie Agnieszka, Kacper, Bartosz i Weronika, z którymi rozmawialiśmy tuż przed rozpoczęciem studniówki.

Jakie mają oczekiwania wobec matury? – Przede wszystkim, że będzie zdana – śmieją się.

Większość z uczniów, z którymi rozmawialiśmy, planują studia. Nie wszyscy jeszcze wiedzą, jaki konkretnie kierunek. Najczęściej odpowiadali, że chcą wyjechać do Trójmiasta...