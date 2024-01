W piątek (12 stycznia) na studniówce bawią się uczniowie Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu. - Widzę dzisiaj pięknych, młodych i dojrzałych ludzi, którzy pragną osiągnąć sukces budując swoje życie na mocnych fundamentach. Wierzę, że go osiągniecie – mówił tuż przed rozpoczęciem studniówkowego wieczoru o. Piotr Jałako, dyrektor Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Studniówkę uczniowie rozpoczęli od podziękowań dla nauczycieli i rodziców. - Jesteśmy pewni, że nasza droga jest jeszcze bardzo daleka, pełna wzlotów i upadków, ale pewien jej etap dobiega właśnie końca. Dlatego chcemy podziękować tutaj zgromadzonym, ponieważ odegraliście w nim znaczącą i ważną rolę. Szanowna dyrekcjo, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi i administracji, drodzy ojcowie - w imieniu wszystkich maturzystów chcielibyśmy wam serdecznie podziękować za cztery lata wspólnej nauki i poświęconego nam czasu. Nie był to zawsze czas łatwy, ale bardzo owocny. Dziękujemy wam za wszystko czego nas nauczyliście, dziękujemy za wsparcie, za poświęcony czas. Mamy nadzieję, że nasza klasa będzie przez was miło wspominana. Szczególnie dziękujemy nauczycielom, którzy poświęcili wiele czasu i energii, aby jak najlepiej przygotować nas do egzaminu dojrzałości. Dziękujemy także rodzicom za to, że wspieraliście nas na naszej licealnej drodze – mówili uczniowie.

Dyrektor Zespołu Szkół Pijarskich o. Piotr Jałako podkreślił, że studniówka to nie tylko czas zabawy, ale też podsumowania i refleksji. - Na sto dni przed maturą dokonujemy pewnych podsumowań. Śmiało możemy powiedzieć, że minione lata w naszej szkole to czas nauki, ale i zabawy. Był to czas trosk, ale i radości. Czas chwil samotnych i czas wielkich przyjaźni, czas wybryków i czas wzrastania w mądrości. Czasem wygrywaliście, a czasem przegrywaliście. Wszystko po to, by stać się pięknymi, dojrzałymi ludźmi. Kiedy na was dzisiaj patrzę, to nie przypominacie młodych, zalęknionych nastolatków, którzy przekraczali próg szkoły. Widzę pięknych, młodych dojrzałych ludzi, którzy pragną osiągnąć sukces budując swoje życie na mocnych fundamentach. Wierzę, że osiągniecie w życiu ten sukces – mówił o. Piotr Jałako.

Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego poloneza w wykonaniu przyszłych maturzystów. Potem była już tylko wspaniała zabawa. Studniówka Zespołu Szkół Pijarskich odbywa się w restauracji Wiarus.