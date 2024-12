Jak co roku przygotowaliśmy dla Was świąteczny film z przesłaniem. Czego w tym roku życzymy naszym Czytelnikom z okazji świąt Bożego Narodzenia?

„Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre – w tym cel rozumnego życia”.

Platon

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy naszym Czytelnikom, byście spełnili je Państwo w rodzinnym gronie, w spokojnej i jednocześnie radosnej atmosferze, pełnej prawdy, piękna i miłości.

Wydawca i Redakcja portEl.pl