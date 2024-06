Szaleniec, myśliwiec i uszkodzone dachy (aktualizacja)

Dziś (20 czerwca) w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim doszło do zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu MiG-29. Uszkodzone zostały dachy kilku domów.

- W czwartek, 20 czerwca 2024 r., w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim doszło do zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu MiG-29. Przed godziną 10 w trakcie wykonywania lotu szkolnego na samolocie MiG-29 z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, doszło do przekroczenia prędkości dźwięku podczas lotu na wysokości około 1000 stóp. Na skutek uderzenia fali dźwiękowej doszło do uszkodzenia pokryć dachowych w kilku budynkach. Zgodnie z obowiązującymi procedurami dalsze czynności prowadzi Placówka Żandarmerii Wojskowej w Malborku oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego - podaje w mediach społecznościowych Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko informuje, że Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej pokryją wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych budynków i dochowają najwyższej staranności, "aby przywrócić stan sprzed zdarzenia".

Aktualizacja, 21 czerwca

Pilot MiG-29 został zawieszony na czas wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

- Maszynę, która spowodowała zniszczenia, tymczasowo uziemiono. Samolot ma mieć dokładny przegląd. Chodzi o to by sprawdzić, czy manewr wykonany przez pilota mógł wynikać z błędnych wskazań pokładowej aparatury - podaje RMF FM.