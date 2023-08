Tak wygląda po remoncie park kuracyjny w Krynicy Morskiej

Jednym z ważniejszych obiektów zabytkowych Krynicy Morskiej był relikt dawnego parku kuracyjnego z alejkami oraz kompozycją zieleni. Obiekt objęty jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakończyła się jego rewitalizacja, która kosztowała 6,5 mln zł. Zobacz zdjęcia.

Park kuracyjny przy ul. Spacerowej w Krynicy Morskiej powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Jak podają opisy historyczne, park przygotowano wówczas w kanonach włoskiej sztuki ogrodowej. Wypoziomowano tarasy, które wzmocniono kamiennymi skarpami. Od podnóża fontanny do tarasów widokowych przy hotelu Belvedere ułożono kamienne schody. Wytyczono szereg alejek obsadzonych krzewami i drzewami niespotykanymi na Mierzei Wiślanej. Przywieziono do parku wiele egzotycznych odmian roślin. Drzewa były oznakowane i opisane tak, że spacerujący po alejkach mogli odczytać i rozpoznawać ich nazwy. Klomby obsadzono kolorowymi, sezonowymi kwiatami, które zakwitały w różnych porach roku. Od wiosny do jesieni kwiaty tworzyły różnobarwny dywan, który zachwycał gości kurortu Kalhberg – czyli dzisiejszej Krynicy Morskiej Park kuracyjny nazywano Garteninsel (Wyspą Ogrodów).

Park przeszedł rewitalizację, która zakończyła się przed wakacjami. Wybudowano m.in. nową fontannę, są nowe nasadzenia roślin, mała architektura i nowe oświetlenie. Przebudowano też pobliską ulicę Bałtycką oraz część ulicy Metalowców.

Inwestycja kosztowała 6,5 mln zł. Otrzymała rządowe dofinansowanie.