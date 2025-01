\"Ten wieczór należy do was\". Studniówka w II LO

Swój wyjątkowy, bo studniówkowy wieczór przeżywało dziś II LO w Elblągu. Zobacz zdjęcia z ich zabawy w Nowej Holandii.

II LO ma w tym tygodniu powody do zadowolenia, bo w ostatnim rankingu Perspektyw, pokazującym m. in. 1000 najlepszych liceów w kraju, znalazło się na 167 miejscu. W rankingu maturalnym zajęło 174 lokatę, jest też na piątej pozycji w rankingu liceów w województwie.

W nocy z 17 na 18 stycznia maturzyści "Jagiellończyka" mają jednak w głowie inne sprawy niż naukowe sukcesy, bo muszą zdać egzamin z dobrej zabawy. Porozmawialiśmy z nimi krótko przed ich studniówką.

- Delikatny stres jest, ale ogólnie to się cieszę. Wreszcie jakieś większe wydarzenie i mnóstwo ludzi, których lubię, tego szczególnie w tym zimowym czasie mi na co dzień brakuje. Jak wyglądały moje przygotowania? Kilka tygodni temu pojechałem kupić garnitur, przymierzałem chyba z trzy godziny, za dziesiątym razem trafiłem dobrze. Ogólnie przygotowania nie były jakieś skomplikowane - podkreśla Iwo Straszkiewicz.

- Przed zabawą czuję się dobrze, przygotowywałam się do niej dzisiaj cały dzień. Do wyboru kreacji miałam tylko dwa podejścia, już za drugim razem mi pasowała - mówi Marta. - Dziś staram się nie myśleć o maturze, choć jakieś pojedyncze myśli się przebijają. Najbardziej stresuje mnie rozszerzona biologia - dodaje.

- Ja dziś tu jestem jako osoba towarzysząca, ale bardzo pozytywnie jestem nastawiony do całej imprezy. Dużo czasu na przygotowania nie musiałem poświęcać. Chodzę do technikum, więc ja mam maturę za rok, dzisiejszy wieczór to dla mnie taki przedsmak - mówi Jakub Grzywacz.

- Jest we mnie podekscytowanie dzisiejszą zabawą - przyznaje Lena. Zaznacza, że na maturze największym wyzwaniem będzie "matma", ale dzisiaj zamierza się bawić na całego i do białego rana. - Dużo tańca, fajne jedzenie i towarzystwo - przybliża swój plan na dzisiejszy wieczór.

- Ja stresuję się matematyką i geografią - dodaje jej partner, Dawid. - Ale dzisiaj nie myślimy o egzaminach, dzisiaj tylko dobra zabawa - podkreśla.

- Cieszymy się na dzisiejszy wieczór. Najbardziej stresujemy się tymi rozszerzonymi maturami. Po maturze chcemy iść na studia, ale jeszcze nie wiemy, jakie - odpowiadają krótko na nasze pytania Julia i Karolina.

Studniówkę otworzyła uroczyście Agnieszka Jurewicz, dyrektorka II LO. Podkreśliła, że to wyjątkowy, bo jubileuszowy bal, w 80. roku istnienia II LO.

- Ten wieczór należy do was. Studniówka to taki symboliczny moment. Od dzisiaj zaczynamy odliczanie: 100, a tak naprawdę 107 dni do pierwszych egzaminów maturalnych - mówiła Agnieszka Jurewicz. Wyraziła przekonanie, że uczniowie Jagiellończyka podejdą świetnie przygotowani do matury. - Teraz czas na zdecydowanie bardziej przyjemny niż matura krok w dorosłość - odniosła się jeszcze do dzisiejszego wieczoru.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – Twoje studia na wyciągnięcie ręki!

Studniówka to niepowtarzalny moment w życiu każdego maturzysty. Ten wyjątkowy bal w gronie przyjaciół i nauczycieli symbolizuje zakończenie jednego z najważniejszych etapów edukacji i jednocześnie otwiera drzwi do kolejnego – matury i wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Szanowni Maturzyści – najbliższe miesiące będą dla Was czasem intensywnej nauki, ale również poszukiwania idealnej uczelni. Wybór miejsca, które pozwoli Ci rozwijać pasje i zdobyć kwalifikacje do wykonywania wymarzonego zawodu, może być łatwiejszy, niż myślisz.

Dlaczego warto studiować w AMiSNS w Elblągu?

Elbląg to dynamiczne miasto, które oferuje szerokie możliwości edukacyjne bez konieczności wyjeżdżania do dużych ośrodków akademickich. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych umożliwia zdobycie wykształcenia na wielu interesujących kierunkach. Oferta studiów obejmuje m.in. psychologię, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kierunek lekarski, administrację oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdy z powyższych kierunków pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy i poszukiwanych zawodów.

Rozwijaj swoje pasje w nowoczesnym otoczeniu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Uczelnia oferuje również wsparcie w postaci stypendiów, programów wymiany międzynarodowej oraz licznych organizacji studenckich, które pomogą zintegrować naukę z życiem towarzyskim. Dzięki temu Akademia stwarza idealne warunki do nauki, rozwoju osobistego i budowania niezapomnianych wspomnień z czasu studiów.

Tegoroczny Maturzysto - życzymy Ci połamania pióra na maturze! Do zobaczenia na naszej uczelni – rekrutacja na studia rusza 1 czerwca!

_________________

Poznaj pełną ofertę kształcenia i odkryj możliwości, jakie dają studia w AMiSNS!

Strona uczelni:

https://amisns.edu.pl/

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej:

https://amisns.edu.pl/uczelnia/centrum-dism/

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg

ul. Lotnicza 2

tel. 512 542 967

tel. 512 543 321