Trwa strajk rolników w Elblągu. Śledź naszą relację

Rolnicy zgodnie z zapowiedziami ruszyli dziś (9 lutego) na ulice miasta. Protest zaczął się z niemal 50-minutowym opóźnieniem. Ten tekst będzie aktualizowany.

11:18

Strajkujący wyruszyli dziś z ulicy Żuławskiej. Po przemówieniach na rozpoczęcie, podczas którego zapewniali m. in. o apolityczności wydarzenia, ruszyli w drogę. Przejechali już przez mostu kard. Wyszyńskiego i przejeżdżają ul. Rycerską, zbliżając się do ronda Zamechu. O powodach protestu pisaliśmy tutaj. Na naszym profilu na Facebooku można obejrzeć relację z rozpoczęcia protestu.

Początek protestu rolników, fot. Mikołaj Sobczak

11:22

Jak podkreśla nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, na ten moment protest odbywa się spokojnie. Policja zachęca do śledzenia komunikatów i unikania korzystania z ulic, które stanowią trasę protestu. Można ją sprawdzić tutaj.

11:28

Przypomnijmy. Protestujący rolnicy domagają się m.in. wstrzymania nielegalnego ich zdaniem importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i państw spoza Unii Europejskiej, natychmiastowych inwestycji w infrastrukturę portów morskich, powstrzymania biurokracji, tzw. Zielonego Ładu i programu klimatycznego „Fit for 55”, uruchomienia pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych za lata 2022-23 i pilnego podjęcia prac nad uruchomieniem tzw. pomocy wojennej, czyli „wsparcia dla rolników zagrożonych utratą płynności finansowej w związku z wojną na Ukrainie”. Hasło protestu to "#Europa = #Rolnik #Ziemia # Żywność". Na maszynach rolniczych jadą z hasłami "Jestem rolnikiem, nie UE niewolnikiem", "Zatrzymać import z Ukrainy"" itp.

11:30

Protest zbliża się do ronda NSZZ "Solidarność".

11:33

- Jestem tutaj, żeby protestować przeciwko niekontrolowanemu napływowi zbóż z Ukrainy i innych krajów, jesteśmy również przeciwko "zielonemu ładowi" i serwowanym nam przepisom. Nasze produkty, nasze towary, zalegają w magazynach, nie możemy ich sprzedać, jeżeli je sprzedajemy to za bardzo niskie ceny - mówi Urszula Suchocka, rolnik z Gminy Morąg, zaangażowana w organizację protestu. Strajkujący poruszają się już ul. Brzeską, nie będzie zaplanowanego postoju przy rondzie Solidarności.

11:45

Chociaż maszyny rolnicze są już na Brzeskiej, protest jest na tyle długi, że ciągle jadą też Rycerską. Strajkującym przyglądają się mieszkańcy miasta.

- Wspieram rolników, bo walczą nie tylko o swoje, ale o nasze, żebyśmy mieli zdrową żywność, nasze rolnictwo, a nie narzucane przez Ukrainę i inne kraje. Jestem też wściekła na wszystkie rządy, które podpisały klimatyczne zobowiązania. Europą jest kroplą w stosunku do świata i te wszystkie wprowadzone zasady w Europie niewiele dadzą, tylko zniszczą gospodarkę wszystkich krajów wspólnych Unii. Nie zgadzam się z tym, popieram rolników - mówi Barbara Jurkowska. Przyglądająca się razem z nią protestowi koleżanka stwierdza, że ogląda to, co się dzieje, ze wzruszeniem.