W okolicy Pieniężna rolnik znalazł tajemniczy balon

Jak podaje Fakt, w okolicach Pieniężna rolnik znalazł dziś (30 czerwca) balon z rosyjskimi napisami. Jak informuje strona internetowa dziennika, może to być rosyjski balon meteorologiczny. To jednak informacje niepotwierdzone.

Jak poinformował portEl.pl st. asp. Rafał Jackowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, funkcjonariusze rzeczywiście otrzymali dziś takie zgłoszenie :"w powiecie braniewskim".

- Mogę potwierdzić, że przez jednego z mieszkańców powiatu braniewskiego został znaleziony taki przedmiot, poinformował on o tym policjantów. Patrol pojechał na miejsce, potwierdził, że taki przedmiot tam się znajduje, zabezpieczył go, po czym został on w całości przekazany wojsku. Teraz wojsko ustali, co to za obiekt i skąd się tam wziął - podkreśla policjant.

St. post. Justyna Romańczuk, oficer prasowy braniewskiej policji, potwierdziła, że obiekt został znaleziony w gminie Pieniężno.

- Mogę też potwierdzić, że jest to "przedmiot przypominający balon" - dodaje.

Na ten moment nie potwierdziliśmy, że znajdowały się na nim rosyjskie napisy.