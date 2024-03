W piątek też blokują do 16

Fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Trwają protesty rolników, do 10 marca blokują oni m. in. trasę S-7 w powiecie nowodworskim. Dziś, 1 marca, blokada ma ponownie trwać do godz. 16.

Rolnicy póki co odeszli od całodobowego blokowania S-7 w związku z rozmowami z premierem, które odbyły się wczoraj, 29 lutego. - Zostaliśmy zaproszeni do Centrum Dialogu na spotkanie z premierem. Zależnie od tych rozmów będziemy dalej decydować, co z blokadą - wyjaśniał nam Andrzej Sobociński, rolnik z Żuław, członek zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej. Rolnicy protestują m. in. przeciw postanowieniom "zielonego ładu" i niekontrolowanemu napływowi produktów rolnych z Ukrainy. Donald Tusk powiedział po spotkaniu m. in. (podajemy za onet.pl): - Chcemy pomagać Ukrainie, tak jak mówiłem na spotkaniu, przejścia graniczne muszą być otwarte dla pomocy humanitarnej. Wszyscy się z tym zgodzili - stwierdził Donald Tusk. - To nie może być kosztem polskiego rolnika. Tu chodzi o ich życie - dodał. - Ustaliliśmy, że przygotujemy precyzyjne postulaty polskiej strony, nie tylko protestujących, ale też rządu, jeżeli chodzi o zmiany w Zielonym Ładzie. (...) Praktycznie wszystkie zmiany dotyczące rolnictwa są w obliczu tego kryzysu kolejnym ciosem i muszą być zawieszone i wycofane - podkreślił. Wczoraj nie osiągnięto jednak porozumienia, protest trwa. O objazdach w związku z blokadą w powiecie nowodworskim informuje policja. Szczegóły dotyczące sytuacji drogowej 1 marca w poście poniżej. Protest rolników w Elblągu relacjonowaliśmy m. in. tutaj.

TB