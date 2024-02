W piątek wystąpią utrudnienia w ruchu!

Fot. Anna Dembińska (arch. portEl)

W związku z zaplanowanym na najbliższy piątek zgromadzeniem, na terenie Elbląga oraz na drogach dojazdowych do i z miasta wystąpią utrudnienia w ruchu. Protest prawdopodobnie spowoduje również opóźnienia i zmiany w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji miejskiej. Zalecamy korzystanie z komunikacji tramwajowej. W czasie zgromadzenia Policja wyznaczać będzie alternatywne trasy dojazdu. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do zaleceń służb, w miarę możliwości omijanie dróg, na których planowane są protesty, bądź unikanie tego dnia podróży, gdy nie jest to konieczne.

Zgodnie ze zgłoszeniem, w piątkowym zgromadzeniu udział weźmie ok. 300 pojazdów (traktory, auta osobowe, auta ciężarowe). Protest w Elblągu odbywać się będzie w godz. 10.00-15.00. Przejazd ulicami miasta rozpocznie się z ul. Żuławskiej. Następnie protestujący przejadą ul. Warszawską w stronę Ronda LEER, gdzie zawrócą i kierować się będą do Ronda Bitwy Warszawskiej, dalej Aleją Wyszyńskiego, ulicami Rycerską, Pocztową, Browarną do Ronda NSZZ Solidarność, gdzie nastąpi ok. 20 minutowy postój. Następnie uczestnicy zgromadzenia przejadą ul. Brzeską, Płk. Dąbka, 12 Lutego do skrzyżowania ulic: 12-Lutego- Grota Roweckiego – Armii Krajowej, gdzie nastąpi kolejny - ok. godzinny postój. Po nim protestujący przejadą ul. Hetmańską, Al. Tysiąclecia, Al. Grunwaldzką – do Ronda Bitwy pod Grunwaldem, gdzie zawrócą i ulicami: Al. Grunwaldzką, Tysiąclecia, Wyszyńskiego i Warszawską wracać będą do ulicy Żuławskiej. W czasie zgromadzenia na wskazanych ulicach nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów, bądź czasowe zamknięcia. Przed i po planowanym zgromadzeniu utrudnienia w ruchu mogą występować również na drogach dojazdowych do i z miasta. Na trasie przejazdu protestujących wyłączona także zostanie sygnalizacja świetlna. W takcie protestu Policja wyznaczać będzie alternatywne trasy dojazdu. Komunikacja tramwajowa będzie funkcjonowała bez zmian. W komunikacji autobusowej możliwe będą opóźnienia, bądź zmiany tras kursowania autobusów, zgodnie z wyznaczonymi przez Policję objazdami. Prosimy mieszkańców i kierowców o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga