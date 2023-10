W tym tygodniu portEl poleca: bajkowy koncert, spotkanie z Grynbergiem i parkrun

Jest poniedziałek (9 października), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Rotary Club Elbląg Centrum zaprasza jeszcze dziś (9 października) o godz, 18 na koncert „100 lat Disney”, zespołu „Diamenty”. W doskonale wszystkim znany świat bajkowych postaci i historii, zabiorą nas, rozpoznawalne przez każdego, niezależnie od wieku, utwory z produkcji disneyowskich, we wspaniałych aranżacjach i niezapomnianym wykonaniu dzieci i młodzieży z naszego elbląskiego zespołu.

We wtorek (10 października), o godz. 18 Biblioteka Elbląska zaprasza do sali „U św. Ducha” na spotkanie z Mikołajem Grynbergiem wokół książki „Jezus umarł w Polsce”. Składają się na nią rozmowy z ludźmi zaangażowanymi w pomoc uchodźcom na pograniczu polsko-białoruskim. Wstęp wolny.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Elblągu zapraszają miłośników tajemnic przeszłości na spotkanie w Kawiarence Clio, które odbędzie się w muzealnym budynku zw. Gimnazjum we wtorek 10. października o godz. 17.30. Temat spotkania: „Korzenie miasta.

Wolontariusze parkrun zapraszają jak co sobotę na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie.

Miłego tygodnia!