W tym tygodniu portEl poleca: Baltic Cup, koncert w Bibliotece i wernisaż w Galerii EL

Jest poniedziałek (16 października), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

Lekcje edukacji dla dorosłych w wieku 60+ to połączenie wiedzy z zakresu sztuki oraz historii sztuki z działaniem artystycznym. Podczas spotkania w środę (18 października) uczestnicy będą mieli okazję przedyskutować rozmaite zagadnienia, twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę, ale także wspólnie zastanowić się, jaką rolę w życiu dorosłej, ukształtowanej osoby może pełnić sztuka i dlaczego warto przyjaźnić się z nią całe życie.

W czwartek (19 października), o godz. 18 Biblioteka Elbląska zaprasza do sali „U św. Ducha” na spotkanie z Pauliną Siegień, autorką książki „Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu”, na którą składają się reportaże opowiadające o współczesność i historii miasta, z którym Elbląg historycznie wiele łączyło, o czym już niewiele osób pamięta. Co tak naprawdę wiemy o mieście bardzo bliskim, ale jednak zupełnie nieznanym? Wstęp wolny.

Zbliża się jeden z największych turniejów tanecznych w Polsce. Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” organizowany jest już po raz 23. Od 20 do 22 października na parkiecie w Elblągu zaprezentują się pary taneczne stanowiące europejską i światową czołówkę.

Nadchodzi wyjątkowy cykl koncertów muzycznych w historycznej sali Biblioteki Elbląskiej. W sercu Starego Miasta do końca roku zagrają ciekawi i uznani przedstawiciele polskiej alternatywnej sceny muzycznej. Pierwszy z koncertów już w piątek (20 października).

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Haliny Różewicz-Książkiewicz „Fotoplastyka”. Wernisaż odbędzie się 21 września (czwartek) o godz. 18.

Jeżeli lubisz czasem porobić coś plastycznego, chętnie słuchasz (śmiesznych/dziwnych/niesamowitych) opowieści po to, aby potem dzielić się z innymi zasłyszanymi ciekawostkami, w Twojej głowie co jakiś czas pojawiają się różne pytania – w tym na temat sztuki, a Ty chcesz znać na nie odpowiedzi i masz fajną dorosłą osobę, która podziela Twoje zainteresowania i już od jakiegoś czasu myślisz o tym, żeby gdzieś razem wyjść… to koniecznie zapisz siebie i swoją osobę Dorosłą w sobotę (21 października) na warsztaty „Dlaczego sztuka?!”.

Organizatorzy parkrun zapraszają na bezpłatne spotkania na dystansie 5 km przeznaczone dla każdego bez względu na wiek, rezultaty czy też kondycję, organizowane w każdą sobotę o godz. 9.

Organizatorzy parkrun zapraszają na bezpłatne spotkania na dystansie 5 km przeznaczone dla każdego bez względu na wiek, rezultaty czy też kondycję, organizowane w każdą sobotę o godz. 9.