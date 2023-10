W tym tygodniu portEl poleca: Bieg na 6 Łap, EOK, Elbląg na dużym ekranie i parkrun

Jest poniedziałek (2 października), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Czy byłby „Elbląg na dużym ekranie”, gdyby nie Telewizja Elbląska? – raczej nie. I to nie ze względu na moderatora spotkań, ale na filmy, które przez ostatnich 16 lat prezentowano widzom. Większość z nich powstała w naszej lokalnej telewizji. Podobnych do niej małych, lokalnych telewizji jest w Polsce ponad 150. I właśnie one i ich produkcje będą bohaterami najbliższego seansu „Elbląga na dużym ekranie” w środę (4 października).

Październik Elbląska Orkiestra Kameralna otworzy pierwszym koncertem z cyklu „Muzyka Europy”. W sobotę (7 października) o godzinie 19 w sali koncertowej elbląskiej szkoły muzycznej wybierzemy się w muzyczną podróż w kierunku zachodnim.

W sobotę parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Najbliższy parkrun odbędzie się "pod patronatem" świadomości i profilaktyki raka piersi. Różowe akcenty mile widziane!

Jeszcze w sobotę o godzinie 11 w elbląskim schronisku OTOZ Animals przy Królewieckiej 233 wyruszy Bieg na 6 Łap, podczas którego chętnych do pospacerowania z naszymi cudownymi psiakami.

Drugi etap 10. edycji Garmin MTB Series już w tę sobotę. To cykl wyścigów w kolarstwie górskim, organizowanych dla miłośników błota, pyłu, korzeni i stromych zjazdów. Trasa zostanie poprowadzona ścieżkami Bażantarni. Zawodnicy zmierzą się z wymagającą trasą, która poprowadzi m.in. przez Górę Chrobrego, Gęsią Górę, Belweder czy Dolinę Srebrnego Potoku.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!