W tym tygodniu portEl poleca: Dni Seniora, Dni Otwarte i koncert

Co ciekawego będzie działo się w tym tygodniu? Jak w każdy poniedziałek przygotowaliśmy skrót najważniejszych wydarzeń.

W dniach 8-12 września odbywają się Elbląskie Dni Seniora. Celem inicjatywy jest integracja elbląskich seniorów oraz przedstawienie oferty organizacji zaangażowanych w działalność na ich rzecz. Cały program imprezy można znaleźć tutaj.

Do koncertów na tradycyjnej scenie jesteśmy przyzwyczajeni. Ale na scenie pływającej po rzece? W piątek 12 września będzie okazja do posłuchania utworów grupy The Nierobbers, której sceną będzie Tryt.K - platforma Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? pływająca po rzece Elbląg między mostami. Więcej informacji w tym artykule.

Przyjdź i odkryj, co skrywa Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu! W sobotę 13 września zaprezentuje się ono mieszkańcom Elbląga w Centrum Handlowym Ogrody, a w niedzielę 14 września otworzy siedzibę, by pokazać budynek, ofertę i technologiczne ciekawostki. Szczegóły tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!