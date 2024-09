W tym tygodniu portEl poleca: Jump&Run w Bażantarni, piknik naukowy i spotkanie autorskie w Bibliotece

Jest poniedziałek (2 września), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Wtorek (3 września)

Pasjonatów kina międzynarodowego zapraszamy do Światowida na „WAMA Film Festival”. To wydarzenie, w którym widzowie zobaczą zróżnicowane filmy z krajów Europy. W tym roku goście Kina Światowid obejrzą 4 tytuły. Festiwal trwa dwa dni. We wtorek zostaną wyświetlone filmy krótkometrażowe, a dzień później długometrażowy. Wstęp wolny. Początek o godz. 18.

Środa (4 września)

Z kolei pasjonatom historii polecamy środowe spotkanie z książką w Bibliotece Elbląskiej. Tematem rozmów będzie tytuł Kacpra Śledzińskiego „Tankiści. Prawdziwa historia czterech pancernych”. Spotkanie poprowadzi Łukasz Koszewski, pasjonat historii i popularyzator literatury historycznej. Czy żołnierze wierzyli, że Polska odzyska wolność? Kim byli pancerni? Na te i inne pytania poznamy odpowiedzi we środę o 17:30. Wstęp wolny.

Dla tych, którzy wolą fotografię bądź poezję także znaleźliśmy coś atrakcyjnego. CSE Światowid zaprasza na wystawę Doroty Raniszewskiej pt. „Bryza. Podróże po krajobrazie Bretanii”. To pokaz fotografii i poezji z podróży po krainie, która budzi refleksję w zakresie indywidualnego wpływu człowieka na zmiany klimatu. Cel wystawy to zaprezentowanie piękna przyrody i głębi relacji człowieka z naturą. Zapraszamy o godz. 18. Wstęp wolny.

Czwartek (5 września)

Biblioteka Elbląska zaprasza na spotkanie autorskie dwóch znakomitych reporterów, Doroty Karaś i Marka Sterlingowa. Tematem rozmowy będzie ich niedawno wydana książka „Urban” o jednym z największych propagandystów PRL. Wśród poruszanych wątków będą także przemiany w polskim dziennikarstwie. Zapraszamy do Biblioteki w czwartek o godz. 18. Prowadzącym będzie Jacek Nowiński.

5 września rusza też nowy wernisaż w Galerii El. „SŁOWAMI_MIĘDZY_SŁOWAMI” autorstwa Katarzyny Józefowicz. To swoista medytacja nad znaczeniem słowa w kontekście upływającego czasu i pamięci. Katarzyna Józefowicz tworzy instalację, która otwiera nowy dialog między czasem minionym a współczesnością. Początek wernisażu wraz z oprowadzaniem autorki o godz. 18. Potrwa on do 3 listopada.

Piątek (6 września)

W celu wyrobienia powakacyjnej formy (a może jej odzyskana) polecamy kolejny bieg z Bartnicki Team Elbląg. Wstęp oczywiście bezpłatny. Biegaj razem z innymi miłośnikami aktywności fizycznej w terenie! Zbiórka przy Muszli Koncertowej w Bażantarni o godzinie 18:30.

Sobota (7 września)

Przyjemnie biega się też w towarzystwie… zwierząt! Zapraszamy na Bieg na sześć łap po Bażantarni. Zabawa polega na wspólnym spacerze z psami ze schroniska OTOZ Animals. To doskonała okazja do chwili szaleństwa, zabawy, radości, oddechu od ograniczonych kratami boksów. Trasa wynosi około 5 kilometrów. Obowiązują zapisy, limit wynosi 30 osób. Wydawanie psów z boksów o godz. 11 w schronisku OTOZ Animals na ul. Królewieckiej 233.

Małych i dużych pasjonatów nauki zapraszamy do Elbląskiego Parku Technologicznego na VI Rodzinny Piknik Nauki i Techniki. W programie przewidziane są m.in. eksperymenty chemiczne, warsztaty z robotyki i programowania, pokazy druku 3D, a nawet warsztaty krawieckie. Każdy znajdzie w EPT coś dla siebie. Start od godz. 11. Z Placu Słowiańskiego będzie kursował specjalny autobus, który rozpocznie swoją trasę o 10:40.

Sporo będzie się działo także w Tolkmicku. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na Zakończenie Wakacji. Gwiazdą dnia będzie Jacek Stachursky, który swój koncert zagra o godz. 17. Ponadto zagrają duet wokalny AireS, czy grupa disco polo PLAYBOYS. Oprócz występów muzycznych na uczestników czekać będą również liczne atrakcje dodatkowe, w tym stoiska gastronomiczne oraz strefa rodzinna. Zapraszamy w niedzielę o 17 na plac przy MGOK.

Niedziela (8 września)

W niedzielę rusza trzecia edycja Jump&Run w Bażantarni! To nie tylko zwykła trasa do przebiegnięcia, ale bieg z dmuchanymi przeszkodami. Uczestnicy będą musieli pokonać zjeżdżalnie, labirynty, tory, czy skocznie. Tak jak w ubiegłych latach, wyznaczono dwie trasy, 1,5 km i 2,5 km. Zapisy pod tym linkiem. Start przy polanie z wiatami w Bażantarni o godz. 10.