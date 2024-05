W tym tygodniu portEl poleca: TON, festyn ekologiczny i piknik pełen radości

Jest poniedziałek (20 maja), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Tradycyjnie już, w majowe dni Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, jak również pozostałych mieszkańców Elbląga do wspólnego świętowania w ramach tegorocznego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Elbląg nadaje TON”, który odbywać się będzie od 20 do 26 maja.

Czy wiesz, że odpowiednio dobrane zioła mogą być Twoim sprzymierzeńcem w walce z komarami, letnimi przeziębieniami i innymi dolegliwościami? Jeśli chcesz poznać tajniki ziołowej magii, przyjdź na warsztaty zielarskie. Bezpłatne spotkanie odbędzie się w środę (22 maja) o godz. 10 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Także w środę o godz. 10 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się wernisaż plac plastycznych uczestników PSONI Koło w Elblągu. Prace pod tytułem „Kolor Faktura Przestrzeń” są inspirowane twórczością artystów z przełomu XIX i XX wieku.

Czwartkowe spotkanie z Piotrem Pytlakowskim zostało odwołane. Nowa data spotkania zostanie podana w połowie czerwca

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy Przemysława Garczyńskiego „Cechy wspólne, cechy wyjątkowe”. To pierwsza z cyklu wystaw prezentujących twórczość młodych artystów w dialogu z pracami z Kolekcji MMA (Museum Modern Art Hünfeld) oraz pozostałymi zbiorami Centrum Sztuki Galeria EL. Wernisaż rozpocznie się jeszcze w czwartek (23 maja) o godz. 18. Wystawa potrwa do 7 lipca.

Centrum Spotkań Europejskich Światowid zaprasza wszystkich mieszkańców Elbląga i regionu na wyjątkowy piknik z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej! Już w piątek (24 maja) w godz. od 14:00 do 20:30 Plac Kazimierza Jagiellończyka zamieni się w tętniące życiem centrum radości, zabawy i wspólnego świętowania.

Warsztaty recyklingu, punkt odbioru zużytej elektroniki, zbieranie punktów i wymiana ich na rośliny oraz finał konkursu dla przedszkoli i szkół. Tak zapowiadają się nadchodzące XV Elbląskie Dni Recyklingu. W sobotę (25 maja) odbędzie się festyn „Nie marnuj, napraw, wymień”. Impreza rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 14 na placu Jagiellończyka.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. Miłego tygodnia!